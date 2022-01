W Grecji wierzy się, że zapewnia szczęście, miłość i liczną rodzinę. Dlatego też rzuca się go greckim nowożeńcom pod nogi, by został rozgnieciony butem. Tymczasem owoc granatu ma niezwykle korzystny wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu. Dlatego też warto dodać go do swojej diety.

Od wielu lat granat uważany jest za symbol miłości, płodności i zdrowia. Jest owocem drzewa, nazywanego granatowcem właściwym, osiągającego zazwyczaj wysokość około 5 metrów. Swoim kształtem przypomina jabłko, jednak wewnątrz owocu kryją się nasionka, charakteryzujące się intensywną barwą, soczystością oraz cierpko-słodkim smakiem.

Owoc granatu charakteryzuje bogactwo witamin oraz substancji mineralnych i odżywczych. Dodatkowo jego spożywanie pozytywnie wpływa na samopoczucie. Właśnie dlatego warto dodać owoc granatu do codziennej diety.

Owoc granatu: Właściwości

Owoc granatu, a także pozyskiwany z niego sok, jest źródłem wielu witamin, w tym przede wszystkim - witaminy C, E, D oraz A. Dodatkowo posiada wiele składników mineralnych i substancji odżywczych, jak magnez, potas, wapń, fosfor czy krzem. Dzięki temu posiada ogromne właściwości lecznicze.

Owoc granatu zapobiega przede wszystkim procesom starzenia. Regeneruje skórę, poprawia jej koloryt, ma działanie przeciwzapalne oraz antybakteryjne. Dodatkowo obniża ciśnienie krwi i pomaga utrzymać odpowiedni poziom cholesterolu. Dzięki właściwościom drobnoustrojowym pomaga również w walce z infekcjami bakteryjnymi.

Co więcej, owoc granatu hamuje rozwój komórek nowotworowych, pomagając w walce z rakiem prostaty i rakiem piersi. Pomaga również w zwalczaniu stanów zapalnych i bólu stawów. Dodatkowo korzystnie wpływa na pamięć, dlatego jest szczególnie polecany osobom starszym.

Owoc granatu. Jak wykorzystać go w kuchni?

Rajski owoc i drzewo życia, jak często nazywany jest granat, ze względu na wiele posiadanych przez niego właściwości, powinien być stałym bywalcem naszej codziennej diety. Jak jednak wykorzystać owoc granatu w kuchni? Może być zjadany na surowo lub jako dodatek do ciast czy sałatek. Można także przygotować sos, który będzie idealnym dodatkiem do kurczaka bądź białej ryby.

Z owocu granatu przyrządzić można również soki lub alkohole, np. nalewkę z pestek granatu.

