Parówki w cieście

Parówki w domowym cieście spełniają warunki imprezowej przekąski doskonałej. Są szybkie i tanie w przygotowaniu, a za jednym zamachem można zrobić ich dużo.

Składniki 8 parówek

16 plasterków sera żółtego

500 g mąki pszennej

1/2 szklanka mleka 3,2 proc.

1/2 szklanki wody

50 g drożdży

2 łyżki oleju

sól

Drożdże wkruszamy do miski, zalewamy letnim mlekiem i wodą. Odstawiamy na kilka minut, dodajemy olej, mąkę i szczyptę soli. Mieszamy. Z masy wyrabiamy ciasto, gotowe zostawiamy w misce i przenosimy do ciepłego miejsca, gdzie powinno odstać 30 min. do wyrośnięcia.

Po tym czasie wyrośnięte ciasto rozwałkowujemy i kroimy w paseczki. Każdą parówkę kroimy na pół, smarujemy ketchupem, zawijamy w plasterek sera, a następnie owijamy ciastem.



Tak przygotowane parówki smarujemy żółtkiem, układamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i zapiekamy około 40 minut w temp. 180 stopni.