Pełnią lata, deszczową jesienią i do słoików na zimę. Bigos z cukinii do podjadania

Aromatyczny bigos z cukinii to o wiele lżejsza, ale niemniej pyszna, alternatywa dla tradycyjnego dania na bazie kapusty. Doskonale łączy w sobie sezonowe składniki, w których wybija się dojrzewająca w słońcu cukinia. To świetny patent na smaczne przemycenie porcji warzyw do codziennych posiłków. Gotowe danie kusi nie tylko wyglądem i aromatem, ale przede wszystkim obłędnym smakiem.