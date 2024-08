Ciasto malinowa chmurka łączy w sobie słodki smak z orzeźwiającą nutą owoców, dlatego bez wątpienia posmakuje każdemu miłośnikowi deserów. Jego przygotowanie nie jest trudne, ale wymaga poświęcenia odrobiny czasu i chęci. Jeśli chcesz mieć pewność, by malinowa chmurka wyszła ci idealnie, skorzystaj z tego przepisu.

Malinowa chmurka - składniki

Do przygotowania ciasta potrzebujemy następujących składników:

Kruche ciasto:

250 g mąki pszennej,

1 łyżka cukru pudru,

150 g zimnego masła,

1 żółtko,

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

1 łyżka śmietany 18 proc.

Warstwa malinowa:

2 galaretki malinowe,

400 g malin świeżych lub mrożonych,

Krem śmietankowy:

400 ml śmietanki kremówki 36 proc.,

250 g mascarpone,

3 płaskie łyżki cukru pudru,

Beza:

3 białka,

szczypta soli,

150 g cukru białego,

1 łyżka skrobi ziemniaczanej,

kilka kropel soku z cytryny,

garść płatków migdałowych.

Malinowa chmurka - przepis

Przygotowanie ciasta malinowa chmurka należy podzielić na kilka etapów. Na początek należy zająć się zrobieniem galaretki malinowej. W tym celu możemy skorzystać ze świeżych malin lub mrożonych. Jeśli korzystamy z mrożonych owoców, należy wyjąć je z zamrażalnika ok. 30 minut wcześniej.

Dwie galaretki malinowe rozpuszczamy w 600 ml wrzątku, natomiast maliny przekładamy do garnka, wlewamy 50 ml wody i zaczynamy gotować. Gdy maliny puszczą sok, ale nie będą jeszcze całkiem rozgotowane, dodajemy do nich rozpuszczone galaretki i całość dokładnie mieszamy. Garnek z malinami i galaretkami odkładamy, by zawartość odpowiednio stężała.

Czas na przygotowanie ciasta. Do miski wsypujemy mąkę, cukier puder i proszek do pieczenia. Zimne masło kroimy na małe kawałki i również dodajemy do reszty składników. W tym samym naczyniu ląduje również żółtko i zimna woda lub śmietana. Całość dokładnie mieszkamy i wyrabiamy ciasto, które formujemy w kształt kulki. Tak przygotowane ciasto zawijamy w folię spożywczą i zamykamy w lodówce na pół godziny.

Po dwóch kwadransach wyjmujemy ciasto z lodówki i wykładamy nim spód tortownicy wyścielonej papierem do pieczenia. Ciasto na całej powierzchni delikatnie nakłuwamy widelcem i wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 180 st. C z opcją grzania góra-dół, ale bez termoobiegu. Ciasto pieczemy na środkowej półce przez ok. 20 minut. Po tym czasie ciasto wyjmujemy z piekarnika i odstawiamy do wystygnięcia.

Do ciasta można użyć świeżych malin lub mrożonych 123RF/PICSEL

Kolejny etap polega na przygotowaniu bezy. Z trzech jajek oddzielamy żółtka od białka. W naczyniu miksera umieszczamy białka, dodajemy odrobinę soli i całość ubijamy przez cztery minuty. Następnie, ciągle ubijając, stopniowo, mniej więcej co minutę dodajemy po jednej płaskiej łyżce cukru.

Cały proces ubijania białek powinien nam zająć ok. 15 minut, i na sam koniec zmniejszamy obroty miksera, dodajemy skrobię ziemniaczaną oraz sok z cytryny i ubijamy jeszcze przez 20 sekund. Beza jest gotowa.

Na spód tortownicy ponownie nakładamy papier do pieczenia, a na papier równomiernie aplikujemy bezę, którą następnie posypujemy płatkami migdałów. Bezę umieszczamy w piekarniku rozgrzanym do 130 st. C i włączamy program termoobiegu.

Po 20 minutach zmniejszamy temperaturę do 110 st. C i zostawiamy na ok. 80 minut. Po upływie tego czasu wyłączamy piekarnik i zostawiamy w nim bezę do momentu, aż całość wystygnie. Gdy beza jest już zimna, wyjmujemy ją z piekarnika i delikatnie zsuwamy z tortownicy.

Do tortownicy przyczepiamy boki. Na dnie układamy kruche ciasto, na które wylewamy galaretkę z malinami i całość chowamy w lodówce na 30 minut.

Pora na zrobienie kremu śmietankowego. Do naczynia miksera wlewamy dobrze schłodzoną śmietankę 36 proc., cukier puder i schłodzony ser mascarpone. Całość miksujemy na wysokich obrotach. Ciasto z galaretką i malinami wyjmujemy z lodówki i nakładamy warstwę przygotowanego kremu śmietankowego. Na krem nakładamy upieczoną bezę i delikatnie dociskamy. Całość wkładamy do lodówki na 60 minut. Po tym czasie malinowa chmurka jest gotowa do zjedzenia.

