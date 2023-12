Bigos okazał się zbyt kwaśny? Nie załamuj rąk. Z tymi trikami uratujesz potrawę

Już na samą myśl o tej potrawie niejednej osobie pocieknie ślinka. I choć sposobów na jej przygotowanie jest wiele, to jednak zasadniczo powinna charakteryzować się lekko kwaśnym smakiem. Bigos, bo o nim właśnie mowa, już za kilka dni zostanie podany do stołu w milionach polskich domów. Zdarzają się jedna sytuacje, gdy gotowy już bigos jest zbyt kwaśny. Co wówczas możemy zrobić, by był zjadliwy?

Zdjęcie Zbyt kwaśny bigos można uratować za pomocą pewnych dodatków / 123RF/PICSEL