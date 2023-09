Perfekcyjnie puszysta pianka z 2 składników. Ekspresowo znika z talerza

Martyna Bednarczyk

Galaretka w miseczce to niepozorny deser, który święcił triumfy we wczesnych latach dwutysięcznych. Wielu dorosłych do dzisiaj ma do niej spory sentyment. Współcześni zwolennicy eksperymentów kulinarnych wykorzystują sklepową galaretkę w proszku do przygotowania domowej pianki – słodkiego rarytasu, który uwielbiają nie tylko dzieci. Jak zrobić ją samodzielnie? Podpowiadamy.

Zdjęcie Domowe pianki to zdrowsza alternatywa dla kupionych w sklepie / 123RF/PICSEL