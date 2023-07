Bosacka zdradziła genialny patent. Tak błyskawicznie zrobisz galaretkę

Desery z dodatkiem galaretki cieszą się ogromną popularnością latem. Są orzeźwiające, proste w przygotowaniu, a w towarzystwie bitej śmietany i owoców obłędnie smaczne. Niekiedy jednak trzeba długo czekać, aż galaretka stężeje, co bywa powodem do frustracji. Na szczęście istnieje jeden genialny trik, który przyspieszy ten proces. Zdradziła go niedawno Katarzyna Bosacka.

Zdjęcie Katarzyna Bosacka zdradziła co zrobić, aby skrócić czas przygotowania galaretki. Niewiele osób o tym wie / East News