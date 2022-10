Spis treści: 01 Czy sok z marchwi można pić codziennie?

02 Kiedy pić sok z marchwi?

03 Sok z marchwi - właściwości

04 Sok z marchwi - recepta na piękną skórę

05 Co jest ważne przy przygotowywaniu soku z marchwi?

06 Sok z marchwi - nie dla wszystkich

Czy sok z marchwi można pić codziennie?

Sok z marchwi jest bardzo zdrowy, ale tak jak wszystko wymaga umiaru w spożywaniu. Można pić go codziennie, jednak w określonych dawkach. To, ile pić dziennie soku z marchwi zależy od wieku danej osoby:

Dorośli - 2 szklanki dziennie

Dzieci powyżej 7 roku życia - 1 szklanka dziennie (250 ml)

Dzieci od 4 do 6 lat - 170 ml soku z marchwi dziennie

Sok z marchwi powinien zastępować nam jedną porcję warzyw i owoców w ciągu dnia. Zbyt duża ilość wypitego soku może przyczynić się do zwiększenia drażliwości, zmiany zabarwienia skóry i jej suchości, powiększenia wątroby i wypadania włosów.

Kiedy pić sok z marchwi?

Zdjęcie Koktajl z marchwi ujędrni skórę / 123RF/PICSEL

To kiedy pijemy sok z marchwi, ma duży wpływ na skuteczność tego działania. Wiele osób popełnia w tej kwestii błąd i spożywa go wieczorem lub po południu. Okazuje się jednak, że sok z marchwi najlepiej pić na czczo, co najmniej 15 minut przed posiłkiem. Dzięki temu, substancje odżywcze w nim zawarte będą skuteczniej przyswajane przez organizm.

Sok z marchwi pity na pusty żołądek pozwala organizmowi w pełni się skupić na wchłanianiu substancji odżywczych obecnych w soku, a także rozprowadzić je bardziej efektywnie. Należy pamiętać, że sok nie może nam zastąpić posiłku, więc po wypiciu go, należy spożyć śniadanie. Picie tylko i wyłącznie samego soku może prowadzić do niestrawności.

Sok z marchwi - właściwości

Picie soku z marchwi przynosi wymierne efekty dla naszego organizmu. Pomaga uregulować wszystkie funkcje naszego ciała i stanowi najlepsze źródło witaminy A oraz zawiera duże dawki witaminy B, C, D oraz K. Sok z marchwi ma wiele właściwości. Sprawdź, na co pomaga regularne picie soku:

Sok z marchwi a zaparcia - włókno pokarmowe marchwi pomaga regulować trawienie, a także likwiduje niestrawności oraz zapobiega zaparciom. Najlepszym sposobem będzie wyciśnięcie soku z marchwi w sokowirówce i dodanie do szklanki kropli oleju lnianego albo kropli oliwy z oliwek.

- włókno pokarmowe marchwi pomaga regulować trawienie, a także likwiduje niestrawności oraz zapobiega zaparciom. Najlepszym sposobem będzie i dodanie do szklanki kropli oleju lnianego albo kropli oliwy z oliwek. Sok z marchwi a jelita - sok z marchwi zawiera związki siarkowe o zbiorczej nazwie bifidus, które wspierają rozwój bakterii dobroczynnych dla mikroflory bakteryjnej. Dodatkowo sok oczyszcza jelita z substancji toksycznych i wspomaga odpowiednie wchłanianie się składników odżywczych. Co więcej, sok z marchwi chroni śluzówkę i reguluje jej pracę oraz odkaża końcową partię układu trawiennego. Powoduje to, że picie soku zapobiega pojawianiu się takich chorób jak: choroba Crohna, uchyłkowość, celiakia, wrzody, a nawet rak jelita grubego.

- sok z marchwi zawiera związki siarkowe o zbiorczej nazwie bifidus, które wspierają rozwój bakterii dobroczynnych dla mikroflory bakteryjnej. Dodatkowo sok i wspomaga odpowiednie wchłanianie się składników odżywczych. Co więcej, i reguluje jej pracę oraz odkaża końcową partię układu trawiennego. Powoduje to, że picie soku zapobiega pojawianiu się takich chorób jak: Sok z marchwi a wątroba - marchew pobudza organizm i pomaga usunąć z niego toksyny, dzięki czemu ułatwia funkcjonowanie wątroby, poprzez regularne jej oczyszczanie i ochronę przed niebezpiecznymi toksynami, wywołującymi różne choroby. Sok z marchwi pomocny jest podczas leczenia niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby (NAFLD).

marchew pobudza organizm i pomaga usunąć z niego toksyny, dzięki czemu ułatwia funkcjonowanie wątroby, poprzez regularne jej oczyszczanie i ochronę przed niebezpiecznymi toksynami, wywołującymi różne choroby. Sok z marchwi a serce - picie soku pozwala także chronić układ sercowo-naczyniowy poprzez zwiększenie całkowitego poziomu przeciwutleniaczy i zmniejszenie peroksydacji lipidów. Sok z marchwi zawiera witaminę A, która nie tylko zapobiega pogrubieniu ścian komory i związanemu ze stresem uszkodzeniu serca, ale i reguluje krzepnięcie krwi.

picie soku pozwala także chronić układ sercowo-naczyniowy poprzez zwiększenie całkowitego poziomu przeciwutleniaczy i zmniejszenie peroksydacji lipidów. Sok z marchwi zawiera witaminę A, która nie tylko zapobiega pogrubieniu ścian komory i związanemu ze stresem uszkodzeniu serca, ale i reguluje krzepnięcie krwi. Sok z marchwi a oczy - duża ilość beta-karotenu oraz witaminy A zawarta w soku z marchwi, poprawia zdrowie oczu i chroni wzrok przed zwyrodnieniami plamki żółtej i przed zaćmą.

Sok z marchwi - recepta na piękną skórę

Sok z marchwi bogaty jest w beta-karoten, który ma bardzo dobry wpływ na naszą skórę. Składnik ten sprawia, że będzie ona miała ładniejszy i zdrowszy odcień, dający efekt naturalnej opalenizny. Warto spożywać go właśnie latem, aby wzmocnić rezultaty opalania i utrzymać na dłużej brązowy kolor skóry.

Dodatkowo sok z marchwi świetnie odżywia skórę, przyspiesza jej regenerację i zwiększa elastyczność. Pomaga również delikatnie wygładzić pojawiające się na twarzy zmarszczki.

Co jest ważne przy przygotowywaniu soku z marchwi?

Sok z marchwi warto przygotowywać samemu w domu, aby mieć pewność, że nie zawiera on zbędnych składników. Jednak należy to zrobić prawidłowo, żeby uzyskać pożądane efekty, wynikające z wielu właściwości marchwi. Oto kilka kroków, które są ważne przy przygotowywaniu soku z marchwi:

Marchew powinna być kupowana tylko w sprawdzonym źródle. Dzięki temu unikniesz nadmiaru chemicznych substancji, które stosuje się przy produkcji. Nie kupuj również mytej wcześniej marchwi, ponieważ najlepsza będzie ta lekko pokryta naturalnym gruntem, w którym rosła, co będzie świadczyć o jej naturalności. Jeśli kupisz marchew w sprawdzonym źródle, to nie obieraj jej ze skóry przed wyciśnięciem, ponieważ zawiera ona wiele ważnych składników odżywczych. Pamiętaj jednak o starannym wymyciu warzywa przed robieniem soku z marchwi. Do wyciskania soku z marchwi najlepiej użyć wolnoobrotowej wyciskarki. Jest to zalecane, ponieważ szybkoobrotowe sokowirówki mocnym ścieraniem niszczą zawarte w marchwi enzymy. Sok z marchwi najlepiej wypić od razu po wyciśnięciu go. Dzięki temu uzyskasz pełnię składników odżywczych, które z upływem czasu się ulatniają. Jeśli nie możesz spożyć soku od razu, musisz wiedzieć, jak odpowiednio go przechowywać. Sok z marchwi należy przelać do szklanych butelek i przechowywać w lodówce do 2 dni. Drugim sposobem jest przelanie go do pojemników, które należy maksymalnie wypełnić i odłożyć w chłodnym miejscu.



Zdjęcie Sok z marchwi warto robić samemu w domu. / 123RF/PICSEL

Sok z marchwi - nie dla wszystkich

Mimo wielu bardzo ważnych właściwości nie każdy może pić sok z marchwi, ponieważ niektórym on szkodzi. Przede wszystkim nie jest on wskazany dla osób, które cierpią na nietolerancję lub alergię na marchew. Dodatkowo sok z marchwi nie jest zalecany dzieciom do 4 roku życia.

W przypadku niewydolności nerek nie powinno się robić soku z marchwi z liśćmi i łodygami. Również mimo tego, że niski IG soku z marchwi oznacza, że nie zwiększa on poziomu cukru we krwi tak bardzo, jak inne soki, to chorzy na cukrzycę powinni spożywać go uważnie i kontrolować to, jak wpływa na ich organizm.

