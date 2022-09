Spis treści: 01 Zakwas z buraka a sok z buraka. Czym się różnią?

02 Na co jest dobry sok z buraka?

03 Sok z buraka w chorobie nowotworowej

04 Z czym łączyć sok z buraka?

05 Czy można pić sok z buraka zaraz po wyciśnięciu?

06 Kiedy pić sok z buraków? Rano czy wieczorem?

07 Jak długo pić sok z buraka? Kiedy pierwsze efekty

Zakwas z buraka a sok z buraka. Czym się różnią?

Choć część osób nie widzi większej różnicy między zakwasem a sokiem z buraków, to warto pamiętać, że są to dwa różne napoje o charakterystycznych właściwościach. Czym się różnią? Zakwas buraczany jest napojem probiotycznym, powstającym w procesie fermentacji. Charakteryzuje go wyrazisty, kwaśny i orzeźwiający smak oraz bogactwo cennych bakterii. Sok z buraka jest natomiast napojem, który wyciskamy ze świeżych buraków i dość szybko wypijamy - to wtedy jest najzdrowszy!

Na co jest dobry sok z buraka?

Zdjęcie Dietetycy zalecają nam picie soku z buraka. Zawarte w warzywie azotany podnoszą we krwi stężenie tlenku azotu, który rozszerza naczynia krwionośne. Wystarczy szklanka dziennie, by obniżyć ciśnienie na dobę / 123RF/PICSEL

Sok z buraka uważany jest przez wielu lekarzy i dietetyków za jeden z najzdrowszych napojów świata. Nic dziwnego, bo buraki to witaminowa bomba, pełna takich składników jak:

Reklama

witaminy z grupy B

witaminy A, C, E i K

żelazo,

magnez

potas,

wapń

miedź

fosfor

fluor

cynk

Sok z buraków ma zbawienny wpływ na układ krwionośny i pomaga w procesie tworzenia czerwonych krwinek - to dlatego polecany jest osobom cierpiącym na anemię i borykającym się z niedoborem żelaza. Sok z buraka obniża ciśnienie krwi, korzystnie wpływa na poziom cholesterolu, zapobiegając miażdżycy i zmniejszając ryzyko udaru mózgu.

Sok z buraka ma również silne właściwości antyoksydacyjne i przeciwzapalne, pomaga więc leczyć wszelkie infekcje i wzmacnia odporność. To jednak nie wszystko! Regularne picie soku z buraka znacznie spowalnia proces starzenia się organizmu, a nawet pomaga schudnąć. Buraki przyspieszają bowiem przemianę materii i oczyszczają organizm z toksyn.

Sok z buraków zbawiennie wpływa także na układ nerwowy, ukrwienie mięśni oraz wydolność organizmu - regularnie powinny więc po niego sięgać osoby uprawiające sport.

Zobacz również: Należą do najzdrowszych warzyw. Dlaczego warto jeść buraki?

Sok z buraka w chorobie nowotworowej

Działają jak tarcza. Chronią przed chorobami wątroby i mózgu. Zajadaj się nimi regularnie

Te napoje zwiększają ryzyko wielu chorób. Polacy piją je nawet codziennie

Złote remedium na migrenę. Bez problemu znajdziesz je na polu

Objawy pojawiają się w nocy. To znak, że wątroba niedomaga Naukowcy udowodnili, że po sok z buraka powinny także sięgać osoby borykające się z chorobą nowotworową. Sok sam w sobie nie wyleczy oczywiście raka, ale wzmocni odporność organizmu i zapobiegnie anemii, na którą cierpią często pacjenci z nowotworem. Sok z buraka zaleca się także osobom chorującym na białaczkę.

Badania wykazały również, że regularne picie soku z buraka zapobiega powstawaniu nowotworu jelita grubego - zawarte w tym warzywie saponiny obniżają ryzyko zachorowania nawet o 40 proc.!

Zdjęcie Sok z buraka to prawdziwa witaminowa bomba / 123RF/PICSEL

Z czym łączyć sok z buraka?

Sok z buraka ma dość specyficzny smak i spora część osób nie jest w stanie pić go "solo". Na szczęście z powodzeniem można go łączyć z innymi warzywami i owocami takimi jak:

jabłka

marchew

pomarańcze

pietruszka

imbir

sok z cytryny

Czy można pić sok z buraka zaraz po wyciśnięciu?

Świeży sok z buraka jest oczywiście najzdrowszy, ale najlepiej pić go po około 30 minutach po wyciśnięciu. W tym czasie sok "odgazuje się" i będzie łagodniejszy dla żołądka.

Kiedy pić sok z buraków? Rano czy wieczorem?

Kuchnia Tak szybko przygotujesz buraki. Będą soczyste i aromatyczne Sok z buraków można pić zarówno rano jak i wieczorem lub popijać go w ciągu dnia. Przez wzgląd na jego pobudzające i oczyszczające właściwości, najlepiej spożywać go jednak na czczo - skutecznie oczyści krew i doda energii!

Jak długo pić sok z buraka? Kiedy pierwsze efekty

By skutecznie oczyścić organizm i wzmocnić jego odporność, należy pić codziennie szklankę soku z buraków, przez co najmniej kilka tygodni. Pierwsze efekty, w postaci lepszego samopoczucia i sporej dawki energii zobaczymy już po kilku dniach. Sok z buraków zmniejsza także objawy chronicznego zmęczenia i poprawia stan skóry.

Zobacz również: Syrop z buraka: Jak go przygotować?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Na zdrowie": Buraki warto jeść w każdej postaci. Co w nich takiego jest? Interia.tv