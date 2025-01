Zacznijmy od wyjaśnienia, co w ogóle oznacza nazwa "jogurt typu greckiego" i dlaczego na opakowaniu nie widnieje napis "jogurt grecki" ? Otóż jak informuje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej - od 2015 r. temat określenia "grecki" jest dyskutowany na forum Komisji Europejski ej przez Czechy i Grecję. Grecy przyjęli stanowisko, że użycie nazwy "grecki", gdy produkt nie został wyprodukowany w Grecji, wprowadza konsumenta w błąd .

"W związku z tym w 2016 r. Komisja Europejska wypowiedziała się, stwierdzając, że nazwa jogurt grecki może być używana jedynie do produktów wyprodukowanych w Grecji , zatem w innych krajach może być wytwarzany tylko jogurt >>typu greckiego<<" - czytamy na stronie NCEŻ.

Jogurt typu greckiego może przypominać jogurt naturalny, ale zazwyczaj jest od niego bardziej gęsty i przeważnie zawiera więcej tłuszczu. W jogurcie typu greckiego, w zależności od producenta, znajduje się od 3 g do 9 g białka w 100 g produktu . Ponadto znajdziemy w nim składniki mineralne, takie jak fosfor, selen, wapń i potas, a także witamin z grupy B .

Jogurt typu greckiego może stanowić bazę do zrobienia pysznego i zdrowego śniadania 123RF/PICSEL

Jogurt typu greckiego może stanowić świetną bazę do przygotowania smacznego, lekkiego i pożywnego śniadania . Wystarczy, że dodamy do niego kilka pysznych i zdrowych składników, a w mig będziemy się cieszyć doskonałym posiłkiem.

Jedną z propozycji jest jogurt typ greckiego z orzeszkami ziemnymi . W tym celu potrzebujemy ok. 200 g jogurtu , 4 daktyle, jednego banana pokrojonego w mniejsze kawałki, pół łyżeczki ekstraktu waniliowego i jedną łyżkę orzeszków ziemnych.

Jogurt przekładamy do miseczki i mieszamy z ekstraktem wanilinowym. Do innego naczynia przekładamy daktyle i zalewamy je wrzątkiem. Po pięciu minutach blendujemy daktyle z wodą. Orzeszki należy podprażyć na suchej patelni. Banana kroimy na mniejsze kawałki. Wszystkie składniki wkładamy do miseczki z jogurtem i dokładnie mieszamy.