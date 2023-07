Picie kawy może zapobiegać chorobie Alzheimera. Naukowcy wskazali konkretny rodzaj

Co to są splotki neurofibrylarne?

Splotki neurofibrylarne to struktury, które powstają w mózgu osób chorych na alzheimera w wyniku agregacji białka tau. Badania pokazują, że im więcej splotków w mózgu, tym objawy choroby stają się silniejsze. Dlatego neurobiolodzy uważają, że powstrzymanie agregacji białka tau pozwoliłoby złagodzić objawy choroby Alzheimera.



Pij espresso, zmniejszysz ryzyko wystąpienia alzhiemera

Jaka kawa kojarzy ci się z Włochami? Dla wielu odpowiedź to: espresso. I słusznie, bo to właśnie tam w 1901 roku Luigi Bezzera stworzył pierwszy ekspres, umożliwiający parzenie tego rodzaju kawy. Od tej pory stało się ono popularne na całym świecie, a dla Włochów jest powodem do dumy. Nie dziwi więc, że zespół badaczy z Uniwersytetu w Weronie pod kierownictwem Mariapiny D’Onofrio wziął na warsztat właśnie espresso. Wyniki swoich eksperymentów naukowcy opublikowali na łamach “Journal of Agricultural and Food Chemistry".



Włosy naukowcy na tropie blokera białek tau

Swoje badania weroński zespół rozpoczął od poznania składu molekularnego espresso oraz wyodrębnienia najważniejszych aktywnych cząsteczek.

Następnie naukowcy na wyhodowanych w warunkach laboratoryjnych komórkach, sprawdzali wpływ ekstraktu z espresso, kofeiny oraz genisteiny (flawonoid zawarty w kawie) na tworzenie splotków neurofibrylarnych. Okazało się, że im wyższe stężenie ekstraktu z kawy, tym mniejsza agregacja białek tau. Wynika z tego, że picie espresso może zapobiegać powstawaniu i łagodzić skutki choroby Alzheimera.

Włosi zbadali też wpływ kofeiny na tworzenie splotków, podobne eksperymenty wykonali także z genisteiną. Choć zaobserwowano mniejszą skłonność białka tau do agregacji, to efekty były znacznie mniej spektakularne niż w przypadku ekstraktu z espresso. Wnioski? Dopiero połączenie wszystkich molekularnych składników kawy, przynosi najlepsze efekty.

Według naukowców wypijanie 2 - 3 filiżanek espresso dziennie może hamować agregację białka tau, a zatem także rozwój choroby Alzheimera. Jednak badacze podkreślają, że potrzebne będą dalsze badania w tym kierunku.



