Pizza, burger, kebab i pad thai. Ranking ulubionych dań Polaków

Choć jest kulinarną wizytówką Włoch, to i w Polsce pizza jest najchętniej zamawianym daniem na wynos. I to właśnie po dania rodem ze słonecznej Italii najchętniej sięgają rodacy. Miejsca ustępują jej kuchnia amerykańska, polska, chińska i japońska. Do tej kulinarnej wielkiej piątki bardzo szybko może dołączyć kuchnia grecka, która w ostatnim roku zyskała na popularności.

Zdjęcie Ulubionym daniem Polaków jest pizza / 123RF/PICSEL