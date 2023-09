Spis treści: 01 Jak zrobić chrupiące placki ziemniaczane?

02 Jak się robi placki ziemniaczane? Przepis podstawowy

03 Przepis na sos pieczarkowy do placków ziemniaczanych

Jak zrobić chrupiące placki ziemniaczane?

Zanim rozgrzejesz patelnię, musisz poznać najważniejsze zasady przygotowania tego smacznego dania. Unikniesz przykrej niespodzianki na talerzu w postaci gumowatych i nasiąkniętych tłuszczem porcji. Jak zrobić chrupiące placki ziemniaczane, żeby były złociste i zawsze udawały się perfekcyjnie?

Nie przesadzaj z ilością mąki — wystarczy jej minimalna ilość. Dokładne proporcje poznasz w przepisie na placki ziemniaczane. Do smażenia zaleca się używać patelni z grubym dnem. Takie naczynie równomiernie się nagrzewa i długo trzyma pożądaną temperaturę.

Niezbędny będzie tłuszcz o wysokiej temperaturze dymienia i neutralnym smaku. Sprawdzi się olej rzepakowy. Nakładając porcje ciasta na patelnię, zadbaj o to, aby nie były zbyt duże. Inaczej uzyskanie chrupiących przysmaków będzie niemożliwe. Po usmażeniu odłóż je na chwilę na warstwę ręczników papierowych. Dzięki prostemu manewrowi placki nie będą ociekać tłuszczem.

Jak się robi placki ziemniaczane? Przepis podstawowy

Do zrobienia potrawy wybieraj "stare" ziemniaki. Poleca się szczególnie odmiany mączyste, które są bogate w skrobię. To właśnie ten składnik decyduje o tym, że placki staną się zwarte i chrupiące.

Lista składników:

1 kilogram ziemniaków,

1 jajko,

1 cebula,

3 łyżki mąki pszennej,

olej do smażenia,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Ziemniaki obierz i zetrzyj razem z cebulą na tarce o drobnych oczkach lub w robocie kuchennym. Odciśnij nadmiar soku. Do warzywnej masy dodaj jajko, mąkę oraz przyprawy. Wymieszaj i nakładaj na rozgrzaną patelnię. Smaż na średnim ogniu z obu stron do momentu zarumienienia.

Smażenie placków ziemniaczanych nie jest trudne

Przepis na sos pieczarkowy do placków ziemniaczanych

Baza pysznego dania jest już gotowa. Czas na sos pieczarkowy do placków, który jest uniwersalnym dodatkiem — trudno byłoby znaleźć osobę, która nie lubi takiego połączenia.

Potrzebujesz:

½ kg pieczarek,

1 cebuli,

150 ml śmietany 30%,

1 łyżki masła,

1 łyżki oleju,

½ świeżej natki pietruszki,

soli i pieprzu wedle uznania.

Jak zrobić sos pieczarkowy do placków ziemniaczanych? Grzyby oczyść i pokrój w plasterki. Cebulę posiekaj w drobną kostkę. Na patelni rozgrzej masło z dodatkiem oleju i przez chwilę podsmażaj cebulę. Wrzuć pieczarki i smaż do momentu odparowania wody. Przypraw je szczyptą soli. Stopniowo wlewaj śmietanę, cały czas mieszając. Na koniec dopraw do smaku i posyp natką pietruszki. Pyszny, prosty i tani obiad gotowy.

Po takim obiedzie nikt nie wstanie od stołu głodny

