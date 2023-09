Idealnie kwaśna zupa szczawiowa. Babcia nadal gotuje kulinarny hit PRL-u

Kuchnia

Babcine książki kucharskie oraz własnoręcznie prowadzone przepiśnika to prawdziwa skarbnica prostych, szybkich i przepysznych dań obiadowych. Zupa szczawiowa to propozycja na wspólny posiłek, która zawsze smakuje obłędnie. Wystarczy wzbogacić ją o jajka ugotowane na twardo lub kremowe purée ziemniaczane, by rozgrzać żołądek i ucieszyć kubki smakowe.

Zdjęcie Aromatyczna zupa szczawiowa rozgrzewa jesienią / 123RF/PICSEL