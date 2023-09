Spis treści: 01 Przetwór z cukinii i buraków - składniki

02 Smakowity przepis krok po kroku

03 Jak długo przechowywać przetwory w słoikach?

Przetwór z cukinii i buraków - składniki

Apetyczny dodatek do obiadu, urozmaicający nawet najbardziej nudne i powtarzalne danie. Z połączenia kilku łatwo dostępnych składników powstaje przetwór o słodko-kwaśnym smaku, któremu cebula nadaje lekkiej pikanterii. Na liście potrzebnych składników prym wiodą przede wszystkim zielona i dojrzała cukinia oraz okazałe i pełne smaku buraki. Wystarczy kilka kroków, by nawet osoby początkujące w kuchni zaskoczyły najbliższych domowym rarytasem.

1 kg zielonej cukinii

1 kg buraków

750 g cebuli

1 szklanka cukru

1 szklanka octu 10 proc.

1 szklanka oleju roślinnego

sól i pieprz do smaku

Smakowity przepis krok po kroku

Zdjęcie Jak krok po kroku przygotować sałatkę z buraków i cukinii? / 123RF/PICSEL

Zaczynamy od dokładnego umycia, obrania oraz wydrążenia miąższu cukinii. W kolejnym kroku ścieramy warzywo na tarce o dużych oczkach, umieszczamy w misce i dokładnie solimy. Buraki obieramy, wkładamy do garnka, zalewamy wodą i gotujemy przez ok. 30-35 minut. Po tym czasie wyciągamy je na czysty talerz, pozostawiamy do wystudzenia i również ścieramy na tarce. Obraną z łupiny cebulę kroimy w drobną kostkę, solimy i pozostawiamy na godzinę. Kiedy upłynie wyznaczony czas, przechodzimy do odciśnięcia nagromadzonego soku. Tak przygotowane warzywa łączymy razem w jednym naczyniu, dodajemy cukier, ocet oraz olej i doprawiamy do smaku pieprzem. Mieszankę warzywną umieszczamy w garnku, zagotowujemy i gotujemy ok. 5 minut, pamiętając o częstym mieszaniu. Na koniec przekładamy sałatkę do czystych i wyparzonych słoików, szczelnie zamykamy i pasteryzujemy przez ok. 15 minut.

Jak długo przechowywać przetwory w słoikach?

Ile gospodyń, tyle teorii na temat bezpiecznego okresu przechowywania gotowych przetworów. Ogólnie przyjęte założenie mówi, że wyroby owocowe oraz warzywa konserwowe powinno się zjeść maksymalnie do roku od dnia, w którym zostały przygotowane. Wśród starszych pokoleń łatwo można zaobserwować, że ze smakiem zajadają weki przygotowane kilka lub kilkanaście lat temu. Specjaliści doradzają, by rozprawić się z przetworami jak najszybciej.

Dzięki temu unikniemy sytuacji, w której będziemy z niepokojem zastanawiać się, czy ulubiony dżem, sałatka lub kompot na pewno nie wywołają rewolucji żołądkowych. Co ważne, z biegiem czasu przetwory nie tylko tracą pierwotne walory smakowe, ale dodatkowo ucieka z nich część wartości odżywczych. Samodzielne przygotowanie warzyw oraz owoców do słoików to genialny patent na zachowanie smaku wiosny, lata lub jesieni. Jeśli chcemy cieszyć się nimi jak najdłużej, pamiętajmy o ich przechowywaniu w suchych i zaciemnionych miejscach. Świetnie sprawdzą się w piwnicy, spiżarni lub odpowiednio wentylowanej szafce kuchennej.

