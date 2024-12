Owoce umyj, umieść na sicie, przetrzyj do miseczki.

Skórki z żurawin wrzuć do 3 szklanek wody, zagotuj, gotuj ok. 5 minut, przecedź.

Dopraw do smaku cukrem i goździkami.

Zawiesinę wlej do gorącego kompotu, cały czas mieszając.

Kisiel rozłóż do pucharków lub miseczek, schłodź go. Wstaw na kilka godzin do lodówki, udekoruj kleksem jogurtu lub bitej śmietany.