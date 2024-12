Święta Bożego Narodzenia to czas pełen tradycji, a jedną z najważniejszych są wigilijne potrawy. Barszcz z uszkami, pierogi z kapustą i grzybami, karp w galarecie czy kutia - to tylko niektóre z dań, które królują na stołach.

Główną winowajczynią niestrawności może być kapusta, która choć zdrowa, to przyczynia się do pojawienia się wzdęć. Kapusta kiszona to podstawowy składnik wielu wigilijnych potraw, takich jak bigos czy pierogi. Choć jest niezwykle zdrowa i bogata w witaminę C, błonnik oraz probiotyki, może być trudna do strawienia. Duża zawartość błonnika oraz naturalnych cukrów fermentujących w jelitach (FODMAP) sprzyja uczuciu pełności.

Suszone grzyby, używane do uszek, pierogów czy zupy grzybowej, nadają potrawom charakterystyczny smak i aromat. Niestety, grzyby są trudne do strawienia ze względu na zawartość chityny - substancji budującej ich ściany komórkowe, która jest praktycznie nierozkładalna przez nasz układ pokarmowy. Zjedzenie ich w dużych ilościach może obciążyć żołądek i powodować uczucie ciężkości.

Z kolei tradycyjny wigilijny groch z kapustą czy dodatki fasoli do kutii to kolejny "winowajca". Strączki zawierają oligosacharydy, które nie są w pełni trawione w jelicie cienkim. Przechodzą one do jelita grubego, gdzie stają się pożywką dla bakterii, co prowadzi do fermentacji i wytwarzania gazów.