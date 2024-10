Dwa zioła idealne przed snem

Jeśli do tej pory napar z mięty pieprzowej kojarzyliśmy wyłącznie z remedium na problemy żołądkowe, to czas mu dać drugą szansę. Okazuje się, że warto taką ziołową herbatkę pić wieczorem, zanim położymy się do łóżka. Taki napój może pomóc nam się rozluźnić i ułatwić szybsze zaśnięcie. Obok mięty cenna jest melisa, którą pijemy wtedy, kiedy chcemy się uspokoić. Jeśli deficyty snu są bardzo dokuczliwe, warto zaparzyć ją, ponieważ pomoże nam się zrelaksować i sprawić, że sen przyjdzie szybciej.

Rumianek na wzmocnienie ciała

Rumianek na wzmocnienie ciała

Nie jesteśmy przekonani do działania mięty i melisy? Można skorzystać z picia naparu rumiankowego. Co prawda, najczęściej sięgamy po niego wtedy, kiedy męczą nas infekcje: dróg oddechowych albo moczowych, a także cierpimy z powodu problemów żołądkowych, to warto korzystać z niego wtedy, kiedy trudno nam zasnąć. Rumianek pomoże nam się zrelaksować, rozluźnić oraz wspomóc dobry sen. Dlaczego akurat to zioło będzie przydatne? Wszystkiemu winne są substancje czynne, flawonoidy, a zwłaszcza apigenina, która korzystnie wpływa na receptory nerwowe i pomaga zasnąć. Uwaga, napar rumiankowy może uczulać, więc warto pić go z umiarem.

Wiśnie: nie tylko do deserów

Wiśnie: nie tylko do deserów

Co prawda, sezon na wiśnie jest bardzo krótki, ale zapobiegliwi zdążyli przygotować zapasy na zimę. Jeśli nie wykorzystamy owoców zamkniętych w słoikach do przygotowania deserów i innych łakoci, to sok można pić przed snem. Okazuje się, że to nie tylko zdrowy napój, ale także środek, który zawiera tryptofan. Substancja ta działa na nasz organizm tak samo, jak melanina, czyli naturalny hormon snu. Jeśli mamy problem z zaśnięciem, to słodkie owoce mogą być dla nas wybawieniem.

"Złote mleko": nie tylko na odporność

"Złote mleko": nie tylko na odporność

"Złote mleko" to jeden z tych napojów, które zdobywają coraz większe zainteresowanie. Choć specyfik nie ma jednego konkretnego składu oraz sposobu przygotowania, to co najmniej dwa składniki są w nim stałe. Chodzi o mleko oraz kurkumę, które można przełamać słodyczą miodu. Według wielu osób "złote mleko" może przyspieszyć zasypianie oraz poprawić jakość snu. To zasługa zawartego w mleku tryptofanu, ale także kurkuminy zawartej w kurkumie. Substancja ta łagodzi skutki przewlekłego zmęczenia i bezsennych nocy, a także wspomaga efektywny wypoczynek.