Burrata to smaczny i delikatny włoski ser z regionu Apulia, który po przekrojeniu charakteryzuje się kremowym wnętrzem. Burrata może stanowić doskonały dodatek m.in. do różnego rodzaju sałatek i przekąsek. Czy taki ser można również serwować na ciepło?
Jak smakuje burrata?
Burrata to włoski ser wytwarzany głównie z mleka krowiego, choć w przeszłości tradycyjna burrata powstawała z mleka bawolego. Szacuje się, że pierwszy ser przypominający smakiem i konsystencją burratę, powstał ok. 1900 r. we włoskim regionie Apulia, a w latach 50. XX wieku burrata była już produkowana na zdecydowanie większą skalę.
Burrata z mleka bawolego jest delikatniejsza w smaku i bardziej kremowa, niż burrata z mleka krowiego, która smakiem może przypominać mozzarellę. Burrata po przekrojeniu charakteryzuje się kremowym środkiem w postaci gęstej śmietany. Ser ma bogaty, świeży, maślany smak, w którym można wyczuć słodkie nuty.
Jak podawać burratę?
Burrata bardzo często dodawana jest na zimno m.in. do różnego rodzaju sałatek. Ser z Apulii może również być podawany jako samodzielna przystawka. Burrata doskonale komponuje się z takimi dodatkami jak oliwa, pomidory, szynka prosciutto crudo, świeże i chrupiące pieczywo, ocet balsamiczny, orzechy włoskie czy trufle. Ser można także wykorzystać w słodkich daniach z owocami i miodem.
Burrata bardzo dobrze smakuje podana na ciepło. Można nią z powodzeniem zastąpić mozzarellę na pizzy lub dodawać do makaronów. Doskonale odnajdzie się w towarzystwie grillowanych warzyw, czy w formie zapiekanej z pomidorami.
Burratę należy przechowywać w lodówce, ale żeby ser nabrał doskonałej konsystencji, warto wyjąć go na ok. 30 minut przed podaniem. W temperaturze pokojowej burrata może być trzymana przez maksymalnie dwie godziny, a największe doznania smakowe otrzymamy, spożywając burratę w ciągu doby od momentu rozpakowania sera.
