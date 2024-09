Pomysł na obiad: wytrawna śliwka w 2 odsłonach. Poezja smaku

Śliwki dla kucharza to niezwykle wdzięczny temat. Owoce można wykorzystywać do ciast, deserów i dań na słodko (np. do pierogów), ale doskonale sprawdzają się one również w wersji wytrawnej. Oto pomysły na obiad ze śliwkami.