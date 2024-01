Pączki Ewy Wachowicz - składniki:

1 kg mąki

100 g drożdży

100 g cukru

½ l mleka

6 żółtek

1 jajko

szczypta soli

5 łyżek oliwy

1 cukier waniliowy

1 kieliszek spirytusu

sok z 1 cytryny

skórka z 1 cytryny

400 g konfitury

100 g orzechów włoskich

2 l oleju do głębokiego smażenia

cukier puder do posypania

kandyzowana skórka pomarańczowa do dekoracji



Pączki Ewy Wachowicz - sposób przygotowania

Wszystkie składniki powinny być ogrzane do temperatury pokojowej.

Podgrzać mleko na gazie. Rozkruszyć drożdże, dodać dwie łyżki cukru, zalać ciepłym mlekiem, dosypać 3 lub 4 łyżki mąki. Wymieszać, przykryć ściereczką i odstawić na 20 minut w ciepłe miejsce. Mieszając dodać cukier, cukier waniliowy, szczyptę soli, jajko, oliwę, startą skórkę z cytryny i sok z cytryny, spirytus. Stopniowo dosypywać resztę mąki. Wyrobić ręką. Odstawić w ciepłe miejsce na 30 minut. Przygotować nadzienie. Gotową konfiturę prażyć w rondelku o grubym dnie. Część odłożyć. Do reszty dodać drobno posiekane orzechy włoskie.

Istotną kwestią jest nadziewanie pączków. W końcu prawdziwe pączki to te z konfiturą! Poniżej prezentuje kilka opcji, by to zrobić.

Na pierwszy ogień najbardziej powszechny sposób: wysypać stolnicę mąką, rozwałkować ciasto, wyciąć krążki. Szprycą lub łyżeczką nakładać konfiturę na środek krążka i przykrywać drugim. Dobrze skleić boki i uformować kulkę.

wysypać stolnicę mąką, rozwałkować ciasto, wyciąć krążki. Szprycą lub łyżeczką nakładać konfiturę na środek krążka i przykrywać drugim. Dobrze skleić boki i uformować kulkę. Drugi sposób: z ciasta zrobić wałek, pokroić na plastry. Każdy rozciągnąć, nałożyć na środek konfiturę, zakleić i uformować kulkę.

z ciasta zrobić wałek, pokroić na plastry. Każdy rozciągnąć, nałożyć na środek konfiturę, zakleić i uformować kulkę. Trzeci sposób: Formować pączki bez nadzienia. Wypełnić nadzieniem, wbijając w nie dyszę szprycy po usmażeniu i wystudzeniu.

Pączki lekko spłaszczyć i odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Rozgrzać olej, wrzucić wyrośnięte pączki. Kiedy część zanurzona w tłuszczu się zarumieni, obrócić na drugą stronę. Równomiernie zrumienione wyjąć i ostudzić. W soku z cytryny rozpuścić kilka łyżeczek cukru pudru, aż powstanie gęsty lukier. Posmarować nim pączki, a na koniec posypać kandyzowaną skórką pomarańczową. Pączki można też udekorować cukrem pudrem wymieszanym z cukrem waniliowym.

Na czym smażyć pączki? Ewa Wachowicz radzi

Kwestią, na jaką również należy zwracać uwagę, jest tłuszcz do smażenia pączków. Najczęściej wykorzystuje się do tego smalec lub ceres. Mają one jednak wówczas bardzo charakterystyczny smak, który nie każdemu odpowiada.

By tego uniknąć, najlepiej postawić na olej o delikatnym aromacie i neutralnym smaku - sprawdzi się słonecznikowy lub arachidowy. Jeśli smażycie je na smalcu i chcecie zlikwidować jego posmak, to dodajcie do ciasta kieliszek spirytusu. Z kolei kawałek ziemniaka sprawi, że smalec nie będzie pryskał.



