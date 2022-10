Por – warzywo, które warto wykorzystać w całości

Spis treści: 01 Pora na por w jadłospisie

02 Por w medycynie ludowej

03 Por we współczesnej fitoterapii

04 Por w kuchni

05 Zielone liście pora

06 Por na słodko

07 Surówka z pora i marchewki

08 Zapiekane zielone liście pora

Pora na por w jadłospisie

Jesień to doskonały czas, żeby przypomnieć sobie o tym warzywie i częściej zapraszać je do jadłospisu. Por jest relatywnie tani i pełen składników odżywczych. Znajdziemy w nim witaminy o silnym potencjale przeciwutleniającym, w tym witaminę C, A, E i K oraz szereg witamin z grupy B, łącznie z kwasem foliowym. Por jest źródłem ważnych dla zdrowia składników mineralnych, takich jak:

żelazo

magnez

wapń

potas

fosfor

sód

cynk

Zawiera błonnik oraz odpowiedzialne za ostry smak i zapach związki siarki, które hamują rozwój bakterii.

Por w medycynie ludowej

Moc odżywczą i działanie lecznicze pora wykorzystywano już w starożytności. Do Polski sprowadziła go z Włoch królowa Bona. Por znalazł nie tylko kulinarne, ale też lecznicze zastosowanie. Nasze prababki używały jego liści do leczenia trudno gojących się ran oraz jako antidotum na bóle reumatyczne.

Zdjęcie Detoks porowy to sposób Francuzek na szczupłą sylwetkę / 123RF/PICSEL

Por we współczesnej fitoterapii

Miłośnicy medycyny alternatywnej zachęcają do korzystania z wysokiej wartości odżywczej warzywa nie tylko w profilaktyce wielu schorzeń, ale również dla celów leczniczych. Z uwagi na pokaźną zawartość żelaza, por jest rekomendowany dla osób zagrożonych anemią, a także w jej leczeniu. Warto wiedzieć, że pod względem zawartości tego pierwiastka bije na głowę słynące z niego buraki czerwone.

Por jest też polecany przy infekcjach górnych dróg oddechowych. Warzywo nie tylko hamuje rozwój bakterii (za sprawą związków siarki), ale zwiększa też wydzielanie śluzu i działa wykrztuśnie. Warto włączyć go do diety przy przeziębieniu i innych schorzeniach, zwłaszcza jeśli towarzyszy im uporczywy kaszel.

Por w kuchni

Zarówno leczniczo, jak i do celów kulinarnych najczęściej wykorzystuje się białą część pora, czyli tak zwaną cebulę. Jej pióra są cieńsze i delikatniejsze. Warto wiedzieć, że zielone liście są równie cenne odżywczo i mogą być wykorzystane nie tylko jako element włoszczyzny.

Zielone liście pora

Dla jednych motywacją jest galopująca inflacja, dla innych zmiany, jakie zachodzą w środowisku naturalnym. Faktem jest, że coraz więcej osób koncentruje się na pełnym wykorzystaniu produktów spożywczych. Por świetnie się do tego nadaje. Zielone, twardsze listki warto dodawać nie tylko do niedzielnego rosołu, ale też innych zupy. Doskonale podkreślą smak krupniku czy zalewajki, nazywanej też zupą ziemniaczaną. Można wykorzystać je również na surowo.

Pokrojone w drobniuteńką kostkę zielone listki pora są dobrą bazą do surówek i sałatek. Najlepiej pokroić je 2-3 godziny przed jedzeniem, skropić obficie sokiem z cytryny, dokładnie wymieszać i odstawić. Zmiękną i puszczą sok. Tak przygotowaną porową bazę można z powodzeniem wykorzystać do przyrządzenia surówki, zarówno w wersji słodkiej, jak i wytrawnej.

Por na słodko

Zdjęcie Por jest wyrazisty w smaku, to jego atut! / East News

Do przygotowanej porcji pora dodajemy 1-2 łyżeczki naturalnego miodu i bardzo dokładnie mieszamy. Dorzucamy garść wcześniej namoczonych rodzynek i gotowe. Ta wersja surówki sprawdzi się na przykład w połączeniu z purée ziemniaczanym i rybą na parze.

Surówka z pora i marchewki

Wyrazisty w smaku por dobrze łączy się z łagodniejszymi produktami. Do pokrojonych w drobną kosteczkę zielonych listków pora można dodać starte na tarce o grubych oczkach jabłko i marchew, szczyptę pieprzu i odrobinę soli. Jeśli surówka jest zbyt sucha, warto dodać sok z cytryny lub 1-2 łyżki jogurtu naturalnego. Ta wersja dobrze komponuje się mięsnymi, gulaszami i kaszą.

Zdjęcie Por to niezbędny składnik dobrego rosołu. Ale warto po niego sięgać o wiele częściej / 123RF/PICSEL

Zapiekane zielone liście pora

Por dobrze współgra smakowo z wieloma warzywami. Warto dodać go do domowej zapiekanki ziemniaczanej czy pizzy. Zielone części warzywa są twardsze, więc nawet jeśli dokładamy je do dania, które będzie poddane obróbce termicznej, trzeba je drobno pokroić. Por jest też dobrym, wartościowym składnikiem dań jednogarnkowych, zarówno mięsnych, jak i warzywnych.

