Przepis Magdy Gessler na mielone. Sekretem jeden składnik!

Kotlety mielone to klasyk polskiej kuchni, bez którego wielu z nas nie wyobraża sobie życia. Największą popularność zdobyły w czasach PRL-u, kiedy to w każdym barze podawane były z ziemniakami, buraczkami czy kapustą i właśnie takie jemy je do dziś. Kotlety mielone serwuje także Magda Gessler i ma na nie swój własny, prosty sposób - dodaje do mielonych jeden, sekretny składnik!

Zdjęcie Kotlety mielone to klasyk polskiej kuchni / Pawel Wodzynski / East News