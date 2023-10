Przepis na kurczaka w sosie a'la marengo. Goście będą zachwyceni

Rarytas na współczesnych stołach. Kulebiak nadziewany kapustą i grzybami

Kurczak w polskiej kuchni króluje od dawien dawna. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że w niektórych domach jest podstawą żywienia. Wykorzystuje się go do wielu przeróżnych dań - zarówno tych na ciepło jak i na zimno. Najlepiej jednak smakuje w porze obiadowej, podany z purée ziemniaczanym i surówką. Chociaż jakość drobiu pozostawia dziś wiele do życzenia, a eksperci ds. żywienia przestrzegają, aby po mięso sięgać jednak nieco rzadziej, jest ono zdecydowanie najchudsze i nie szkodzi tak jak wieprzowina i wołowina.

Drób doceniany był przede wszystkim w kuchni przedwojennej i traktowany wówczas jako danie wykwintne, serwowane na specjalne okazje. Szczególnie popularny był przed laty przepis na pieczonego kurczaka w wyśmienitym sosie a’la marengo - dziś często przygotowywanego w kuchni włoskiej czy francuskiej. Składniki są łatwo dostępne i nie należą drogich, natomiast wykonanie tej potrawy nie sprawi nikomu trudności. Kurczak w sosie al’a marengo doskonale sprawdzi się na niedzielny obiad czy nawet uroczystą kolację w większym gronie.

Kurczak w sosie a'la marengo - przepis

Składniki 1 kurczak

cebule szalotki ok. 200 g

2 liście laurowe

3 ząbki czosnku

200 g pieczarek

pół łyżki masła

pół łyżki mąki pszennej

szklanka bulionu drobiowego lub warzywnego

Sposób przygotowania:

Kurczaka podzielić na kawałki i oprószyć solą. Na głębokiej patelni rozgrzać olej, a następnie obsmażyć na złoty kolor z każdej strony. Dodać pokrojone w piórka szalotki, pieczarki, przeciśnięty przez praskę czosnek oraz liście laurowe. Zalać wszystko bulionem i dusić na wolnym ogniu pod przykryciem przez około godzinę. W niewielkiej ilości wywaru rozprowadzić pół łyżki masła i mąki - w taki sposób przygotować zasmażkę i dodać do mięsa. Kawałki mięsa, podając na talerz, polewać sosem. Kurczaka można podawać z ziemniakami lub grzankami i jajkami sadzonymi.