Pyszne omlety na zdrowy obiad

Są nie tylko sycące i smaczne, ale również bardzo zdrowe.

Zdjęcie Omlet z oliwkami /123RF/PICSEL

Wegański z oliwkami

Składniki dla: 4 porcji Składniki 1 szkl. wody z gotowania ciecierzycy (ew. zalewa z 2 puszek)

po 6 łyżek mąki jaglanej i owsianej

zwykła sól

1/2 łyżeczki octu winnego

czarna sól kala namak

2 łyżki zielonych oliwek

1 brokuł

1 papryka

garść listków szpinaku

olej

Sposób przygotowania

Brokuł oczyść, umyj, podziel na niewielkie różyczki. Wrzuć je do lekko posolonej wrzącej wody. Gotuj ok. 5 minut. Wyjmij, osącz, osusz. Oliwki potnij w plasterki. Szpinak umyj, dobrze osusz. Paprykę oczyść, pokrój w drobną kostkę. Wodę z gotowania ciecierzycy przelej do wysokiego naczynia. Dolej ocet i ubijaj mikserem tak jak białka jajek - na sztywno. Potem małymi porcjami domieszaj obie mąki oraz sól kala namak (3-4 szczypty).



Przygotowane wcześniej warzywa i masę omletową rozdziel. Na dwóch jednakowych patelniach rozgrzej po 1 łyżeczce oleju. Nalej po połowie masy omletowej. Wrzuć po połowie warzyw. Smaż, delikatnie podważając brzegi łopatką, tak by masa omletowa spływała pod spód (ok. 15 minut). Gotowe omlety kolejno zsuń na pokrywkę garnka i przełóż na talerze. Od razu podawaj.