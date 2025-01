Białka ubić z cukrem, delikatnie wymieszać z jajkami i dodać, ostrożnie mieszając, obie mąki wymieszane z makiem ( suchy mak mielimy 2-krotnie). Ciasto przekładamy do długiej formy wyłożonej pergaminem i pieczemy w nagrzanym do 200 st. C piekarniku przez 30 min. Ostudzić, po ostygnięciu przekroić na 4 cienkie placki. Brzoskwinie odsączyć i pokroić w kostkę (zostawić kilka do dekoracji). Połowę zalewy brzoskwiniowej zagotować i rozpuścić w niej żelatynę, przestudzić i połączyć z brzoskwiniami. Śmietanę ubić z dodatkiem cukru pudru i śmietan-fixu, rozłożyć na 3 plackach zostawiając część śmietany do dekoracji. Na śmietanę rozłożyć brzoskwinie i złożyć ciasto, przykrywając pozostałym plackiem. Ciasto obłożyć pozostawioną śmietanę i udekorować zmiksowanymi brzoskwiniami.

Czas przygotowania 1,5 h. Przepis na 14 porcji.