Pyzy to tradycyjne polskie kluseczki w rozmiarze większym niż standardowy. W wersji klasycznej powstają z trzech składników podstawowych (z dodatkiem soli), ale wielu uważa, że najsmaczniejsze są pyzy nadziewane, np. mięsem.

Ciasto

Składniki 600 g ziemniaków

1 całe jajko

5-6 łyżek mąki pszennej

Farsz



Składniki 400 g mrożonego mięsa wołowo-wieprzowego

1 marchewka

1 cebula

1 pietruszka

sól, pieprz, majeranek

olej

1. Marchewkę i pietruszkę obieramy, myjemy i kroimy drobno.



2. Mięso mielone umieszczamy w garnku, wraz z pokrojoną marchewką i pietruszką, zalewamy wodą i gotujemy przez godzinę. Odcedzamy, odstawiamy do przestygnięcia.



3. Cebulę obieramy, myjemy, kroimy w kostkę. Na patelni rozgrzewamy olej, podsmażamy na nim cebulę do zeszklenia.



4. Łączymy ugotowane mięso, marchewkę i pietruszkę z usmażoną cebulką, dodajemy przyprawy. Możemy zmiksować całość lub wszystko razem przepuścić przez maszynkę do mielenia mięsa.



5. Ok. 1/4 ziemniaków obieramy, odkładamy, pozostałe 3/4 gotujemy w mundurkach do miękkości w osolonym wrzątku, odcedzamy, studzimy, obieramy, starannie rozgniatamy.



6. Nieugotowane ziemniaki ścieramy na tarce (możemy je rozdrobnić w malakserze). Gotową ziemniaczaną pulpę odciskamy z nadmiaru wody.



7. W dużej misce łączymy pulpę, ugotowane, rozgniecione ziemniaki, surowe jajko, kilka łyżek mąki, szczyptę soli. Mieszamy starannie, do uzyskania jednolitej konsystencji. Zwilżonymi dłońmi odrywamy z ciasta kawałeczki i formujemy płaskie placki. Na każdym umieszczamy łyżkę mięsno-warzywnego farszu i zlepiamy, tworząc kulki.



8. W dużym garnku gotujemy wodę z dodatkiem soli. Gdy zacznie wrzeć, wrzucamy doń powstałe pyzy (niewielkimi partiami). Gotowe zaczną wypływać - ostrożnie je wyławiamy. Podajemy np. z podsmażonym i pokrojonym w kostkę boczkiem.