Od 1 stycznia 2025 roku wdowy i wdowcy mogą składać wnioski o możliwość łączenia emerytury z rentą rodzinną po zmarłym małżonku . Mogą oni wystąpić po to świadczenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. KRUS poinformowała właśnie o zasadach i terminach wypłat wdowiej renty.

Rząd poinformował, że renta wdowia może trafić nawet do 2 mln osób. Nowe przepisy pozwolą na połączenie jej z rentą rodzinną po zmarłym - wdowa lub wdowiec sami zdecydują, czy chcą dostawać 100 proc. emerytury i 15 proc. renty rodzinnej, czy 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. swojej emerytury. Warto jednak dodać, że zasada ta będzie obowiązywać w tym i w przyszłym roku. Od 2027 roku udział drugiego świadczenia zostanie podniesiony do 25 proc., a finalnie do 50 proc.

Wdowia renta to świadczenie, które ma zastąpić rentę rodzinną, przysługującą uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.