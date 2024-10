Cynamonki , wraz z nadejściem jesieni, stają się obowiązkowym punktem menu każdego wielbiciela wypieków. Nieskomplikowany przepis kusi nawet najmniej wprawionych w boje kuchenne, zaś cynamonowy smak potrafi pobudzić kubki smakowe największego smakosza. Należy jednak zachować ostrożność - po to, by nie zrujnować ich konsystencji i aromatu.

Kanelbulle - jak nazywa się cynamonową bułeczkę w Szwecji, skąd pochodzi. Po raz pierwszy zaskoczyła swoim smakiem najpewniej w 1920 roku, kiedy zwiększyła się dostępność potrzebnych do jej przyrządzenia składników: cukru, masła, mąki i cynamonu. Wkrótce w krajach skandynawskich zaczęto traktować ją jako narodowy wypiek - a chociaż do Europy dotarła stosunkowo późno, szybko podbiła podniebienia swoim smakiem, niedługo później stając się obowiązkowym, jesiennym deserem .

Kroić roladę na 1,5 cm kawałki. Odłożyć do wyrośnięcia na około 15 minut. Piec około 20 minut w 170 st. C.

Cynamonki, by po upieczeniu zachwycały miękkością, muszą mieć czas, by wyrosnąć. Nie warto się więc spieszyć. Gdy trafią już do piekarnika, warto dokładnie je obserwować. Przetrzymane w zbyt wysokiej temperaturze ciasto drożdżowe stanie się bowiem suche i ciemne, a na jego powierzchni pojawi się gruba skóra. Co więcej, nie wyrośnie - zamiast tego "zestali się", tworząc zakalec, a z zewnątrz zbyt mocno się rumieniąc.