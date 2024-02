Zanim przejdziemy do przepisów na jajka faszerowane , dobrze jest zaznajomić się z trikiem, dzięki któremu na talerzu będą wyglądać nienagannie. Gotowanie jajek na twardo to jedno z najprostszych zadań kulinarnych. Schody zaczynają się wtedy, gdy chcemy je szybko obrać. Niejednokrotnie zdejmując skorupkę, pociągamy razem z nią kawałki białka. Jajko nadal smakuje dobrze, ale nie wygląda najlepiej, a przecież dania na Wielkanoc powinny prezentować się bez zarzutu.

Wystarczy, że do gotującej się wody dodasz dwa-trzy plasterki cytryny. Dzięki nim skorupkę zdejmiesz w kilka sekund, a białko będzie nienaruszone. Jajka na twardo gotuj przez 8-10 minut. Zbyt długie trzymanie ich we wrzątku doprowadzi do powstania nieestetycznej, sinej obwódki wokół żółtka.