Chruścik leciutki jak piórko. Dzięki babcinemu sposobowi faworki nie są tłuste

Oprac.: Agnieszka Kasprzyk

Faworki nieodmiennie kojarzą się nam z tłustym czwartkiem, który dla łasuchów jest jednym z najbardziej wyczekiwanych świąt. W tym roku ten dzień słodkości przypada 27 lutego. We wszystkich domach i cukierniach królują wtedy pączki, oponki, gniazdka, ale również inne słodkości, takie jak faworki, znane też jako chruściki czy też chrust. Te delikatne, kruche ciastka mają długą historię i są częścią naszej kulinarnej tradycji od wieków. Nasze babcie miały swoje sposoby na to, by faworki wyszły kruche i nie piły tłuszczu. Warto po nie sięgać.