Sałatka z kalarepy i czerwonej porzeczki

Żyj zdrowo – jedz sezonowo, to najkrótsza definicja dobrych decyzji żywieniowych. Lato obsypuje nas szczodrze darami natury, czasem aż trudno zdecydować, co wybrać. Dziś propozycja niecodziennego połączenia kalarepy i czerwonej porzeczki. Sałatka, która zyska uznanie wyrafinowanych smakoszy.

Zdjęcie Trudno o bardziej wartościowe warzywo /123RF/PICSEL

Obie rośliny mają wiele wartości odżywczych, dlatego warto szukać wciąż nowych sposobów na ich serwowanie.

Czerwona porzeczka

Czerwona porzeczka ma wysoką zawartość błonnika, dzięki czemu daje uczucie sytości, sprzyja perystaltyce jelit, usuwaniu złogów i zbędnych produktów przemiany materii. Jest dobrym wyborem dla osób z leniwym metabolizmem i skłonnościami do zaparć. Pektyny (rodzaj błonnika) korzystnie wpływają na poziom cukru i cholesterolu. Owoce czerwonej porzeczki mają ponadto niską zawartość cukru, dlatego śmiało mogą włączyć ją do jadłospisu diabetycy. Obfitują w cenną dla odporności witaminę C i ważny dla zdrowia serca potas.

Kalarepa

Warzywo zawiera niemal wszystkie witaminy i składniki mineralne. Kalarepa to skarbnica ważnej dla zdrowia oczu luteiny, a także izotiocyjanów i indoli - substancji o działaniu przeciwnowotworowym, grzybo- i bakteriobójczym. Kalarepa obecna w jadłospisie będzie doskonałą profilaktyką schorzeń w obrębie układu pokarmowego, pomoże zwalczyć m.in. bakterię Helicobacter pylori, którą jest przyczyną większości przypadków choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

Zarówno czerwoną porzeczkę, jak i kalarepę jeść możemy solo. Ich połączenie otwiera zaś nowe możliwości.

Dziś propozycja sałatki, którą można modyfikować i udoskonalać przy każdej okazji.

Składniki

Dla trzech - czterech osób potrzebne będą następujące składniki:

- 250 gramów piersi z indyka,

- średniej wielkości kalarepa,

- szklanka świeżych czerwonych porzeczek,

- dwie soczyste gruszki,

- sałata lodowa,

- garść orzechów włoskich,

- dwie łyżki nasion słonecznika,

- łyżka białego sezamu,

- łyżka czarnuszki,

- łyżka oliwy z oliwek,

- łyżeczka miodu,

- sok z połówki cytryny,

- do smażenia mięsa: olej rzepakowy plus ulubione przyprawy.

Jak przygotować sałatkę?

Mięso myjemy i kroimy w kawałki. Posypane przyprawą do mięs smażymy na oleju rzepakowym, pilnując, żeby nie stało się suche. Odstawiamy do przestudzenia.

Wszystkie warzywa i owoce dokładnie myjemy. Sałatę rwiemy w palcach na drobne kawałki, wrzucając je od razu do dużej, szklanej misy, w której będziemy serwować sałatkę. Gruszki obieramy ze skórki, a miąższ kroimy w średniej wielkości kostki. Kalarepę (również po obraniu ze skórki) kroimy w cienkie plastry, a te w ćwiartki. Dodajemy rozdrobnione orzechy, a także słonecznik, sezam i czarnuszkę oraz mięso. Dokładnie mieszamy wszystkie składniki i przystępujemy do zrobienia sosu.

W tym celu miksujemy porzeczki z sokiem z połówki cytryny, łyżeczką miodu i łyżka oliwy z oliwek.

Sos możemy postawić na stole w szklanym dzbanuszku i polewać nim nałożone na talerze porcje sałatki.

Całość wybornie smakuje z tostami z pieczywa pełnoziarnistego.

Zrób i sprawdź, jak tobie zasmakuje. Jeśli nie jadasz mięsa, śmiało wymień je na ulubiony ser. Pozostałymi składnikami również warto żonglować. Niech rdzeniem będzie kalarepa i sos porzeczkowy, wokół których będziemy tworzyć nowe wariacje smakowe.

Ewa Koza, mamsmak.com