Sałatki i jarzynki z zimowymi warzywami

Sałatka buraczkowa z ciecierzycą i kozim serkiem

Czas przyrządzenia: ok. 85 min Składniki dla: 4 porcji Składniki 4 małe buraczki ćwikłowe

15 dag pistacji

1 puszka ciecierzycy

1 mała cebula (np. szalotka)

1 ząbek czosnku

1 op. roszponki

20 dag koziego serka

3 łyżki oliwy

1 łyżka soku z cytryny

sól, pieprz

olej do posmarowania buraków

Sposób przygotowania:

1. Buraczki wyszoruj, wytrzyj, posmaruj olejem. Każdy osobno zawiń w folię aluminiową. Ułóż na blasze i wstaw do piekarnika rozgrzanego do 190 st. Piecz do miękkości (ok. 70 minut). Upieczone buraczki wyjmij, przestudź, obierz z łupinki.



2. Cebulkę oraz czosnek obierz, posiekaj. Składniki wymieszaj z sokiem cytrynowym oraz oliwą. Buraczki pokrój w kostkę. Przypraw je solą i pieprzem, wymieszaj z czosnkowym winegretem i osączoną ciecierzycą.



3. Pistacje posiekaj, wymieszaj z buraczkami. Do sałatki dodaj ser porwany na kawałeczki, umytą roszponkę i pistacje. Delikatnie przemieszaj.

Wersja light

Ser kozi zamień na chudy twaróg. Pokrusz go na wierzch sałatki, nie mieszaj, bo zabarwi się od buraków i sałatka będzie wyglądała nieapetycznie.

Nie rezygnuj natomiast z pistacji, gdyż zawierają wiele witamin i składników mineralnych (w tym luteinę i żelazo), ale dodaj ich połowę, bo mają też dużo kalorii.

Wersja przy endometriozie

Panie zmagające się z tą chorobą powinny zadbać o dietę przeciwzapalną bogatą w kwasy omega-3.

Dlatego zamień ser kozi na 20 dag łososia. Marynuj go wcześniej przez 1 godzinę w słodkiej papryce i soku z połowy pomarańczy. Piecz przez 20 minut w 210 st.