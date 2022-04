Pasta jajeczna to rodzaj smarowidła na kanapkę, którego głównym składnikiem są ugotowane na twardo i pokrojone jajka. Pastę jajeczną jemy przez cały rok, ale to właśnie w okolicach Świąt Wielkanocnych cieszy się ona największą popularnością i w wielu domach jest jednym z głównych dań wielkanocnego śniadania. Nic dziwnego, jajka to przecież świąteczny symbol odrodzenia i nowego początku, mający przynosić powodzenie i szczęście.

Naleśniki zawsze wychodzą idealnie. Z tego przepisu korzysta Magda Gessler

Kontrowersyjny dodatek do rosołu. Próbowałeś?

Dodaj jedną puszkę do jajecznicy. Pyszna wersja po turecku

Kawa z masłem to kulinarny hit roku! Dlaczego warto ją pić? Pasta jajeczna nie jest skomplikowana w przygotowaniu i w sieci znajdziemy mnóstwo przepisów, które różnią się od siebie dosłownie detalami. Ponieważ jednak diabeł tkwi w szczegółach, to warto przyjrzeć się przepisowi od słynnej restauratorki, która dodaje do pasty jajecznej sekretny składnik!

Zobacz również: Magda Gessler ostrzega! Tego nie dodawaj do sałatki jarzynowej!

Reklama

Pasta jajeczna od Magdy Gessler. Sekretem jest ten skłanik

Za idealną pastą jajeczną stoją wysokiej jakości składniki. Powinniśmy więc upewnić się, że nasze jajka pochodzą od szczęśliwych kur, a tę gwarancję da nam tylko zakup jaj ekologicznych. Wystrzegajmy się popularnych "trójek", czyli jaj klatkowych, za produkcją których stoi ogromne cierpienie udręczonych kur.

Magda Gessler znana jest z tego, że przywiązuje dużą wagę do jakości i zawsze stara się sięgać po sprawdzone produkty - to zapewne sekret jej sukcesu i wyjątkowego smaku dań. Jej pasta jajeczna pozytywnie was zaskoczy!

Przepis na pastę jajeczną według Magdy Gessler

Składniki 4 jaja

2 łyżki majonezu

2 łyżeczki musztardy

2 łyżki masła

1 łyżeczka curry

pół łyżeczki ostrej papryki

szczypta majeranku

1 pęczek koperku

trochę szczypiorku

sól i pieprz w ilości do smaku

Przygotowanie:

- Jajka gotujemy na twardo, a w czasie, kiedy się gotują, siekamy świeże zioła. Gotowe jajka studzimy, obieramy i kroimy w drobną kostkę. Następnie łączymy je z majonezem, musztardą, masłem i przyprawami.

- Do pasty dodajemy zieleninę i całość dokładnie mieszamy. Podajemy ze świeżym pieczywem.

Za wyrazisty smak pasty odpowiada oczywiście curry, ale jeśli chcemy, możemy zastąpić tę przyprawę np. kurkumą. Ma ona nie tylko działanie przeciwzapalne, przeciwwirusowe i antybakteryjne, ale także odtruwające, a święta sprzyjają przecież przejedzeniu i problemom żołądkowym.

***

Zobacz również:

Jak wybrać zdrowy majonez? Bosacka radzi!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Święta wielkanocne na świecie. Fajerwerki i maski upiorów Interia.tv