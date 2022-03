Wielkanoc, która wypada w tym roku w połowie kwietnia niezmiennie kojarzy nam się z kilkoma produktami. W grupie tej znajdziemy takie smakołyki jak jajka, chrzan, sos tatarski czy wędliny. Święta Wielkanocne większości z nas kojarzą się także z sałatkami, a te trudno sobie wyobrazić bez sporych ilości majonezu.

Masz problem z zasypianiem? Wypróbuj prosty sposób!

Ciepła czy mrożona: która kawa jest zdrowsza?

Dieta Maggi – na czym polega dieta jajeczna?

Tanie i zdrowe produkty spożywcze. Jedz je nawet codziennie Majonez, czyli gęsty krem wytwarzany z oleju, żółtek jaj i dodatków smakowych bywa jednak produktem kontrowersyjnym. Jak przekonuje bowiem popularyzatorka wiedzy o zdrowym żywieniu, Katarzyna Bosacka nie każdy jest wart naszej uwagi, a jego skład może pozostawiać wiele do życzenia!

Majonez można kupić, ale można przygotować go własnoręcznie. Właśnie tak robiły nasze babcie, które mieszały oliwę z dodatkiem surowego żółtka, jako składnika emulgującego, octem winnym, cytryną, solą i białym pieprzem. Dzięki temu mogły być pewne, że tak powstały majonez nikomu nie zaszkodzi i smakować będzie całej rodzinie. Dziś, gdy większość z nas stara się ułatwiać sobie życie, a część wciąż narzeka na brak czasu i wieczną gonitwę, częściej decydujemy się na majonez ze sklepu. Czy wiemy jednak, jaki jest jego skład?

Reklama

Zobacz również: Jak zrobić domowy majonez?

Katarzyna Bosacka radzi, jak wybrać majonez na święta. Przestrzega przed jednym składnikiem!

Katarzyna Bosacka zamieściła na Facebooku wpis, w którym zauważyła, że nie każdy majonez ze sklepowej półki jest wart zakupu. Wyjaśniła, że w wersji podstawowej i naturalnej składa się on z:

żółtek jaj

oleju

octu

musztardy

soli

odrobiny cukru

Niestety, w kupnych majonezach znajdziemy także konserwanty, dodatki oraz stabilizatory, a także E385, czyli sól wapniowo-disodową EDTA. Składnik ten wydłuża termin przydatności do spożycia majonezu i, choć został on dopuszczony do spożycia to, według Bosackiej, nie zbadano, co dzieje się z organizmem w przypadku kumulacji w nim tej substancji. Nie wiemy także, co dzieje się przy połączeniu soli z innymi substancjami zaczynającymi się również na "E".

Katarzyna Bosacka ma jednak dla fanów zdrowego żywienia dobrą wiadomość. Prezenterka przekonuje, że da się kupić majonez bez konserwantów, który nie potrzebuje ich, bo "funkcję tę zapewniają żółtka jajek". Zawsze jednak można spróbować samodzielnie wykonać domowy majonez. Sprawdzony przepis znajdziecie TUTAJ !

***

Zobacz również:

Magda Gessler ostrzega: Tego nie dodawaj do sałatki jarzynowej