Dlaczego warto jeść mak?

Masa makowa ma sporo kalorii, ale warto wiedzieć, że jej główny składnik to bardzo zdrowy produkt. W maku znajdziemy sporo tłuszczów, bo około 40-50 procent całego składu. To dlatego mak jest kaloryczny. 100 gramów zawiera około 480 kalorii. Jednak poza tłuszczami, mak bogaty jest również w błonnik, który świetnie wpływa na trawienie, a także kwasy omega-6 regulujące pracę nerek i wątroby oraz zbijające cholesterol. W maku znajdziemy również witaminy A, C, D oraz E, wapń, magnez żelazo oraz potas. Mak ma świetny wpływ na układ trawienny, ale także na nerwowy oraz sercowo-naczyniowy. Warto jeść go regularnie, ale z umiarem. A teraz przejdźmy do przygotowania domowej masy makowej.

Co zrobić, żeby masa makowa była wilgotna?

Masa do makowca to zmielone ziarenka maku zmieszane z aromatycznymi dodatkami takimi jak miód czy przeróżne bakalie - rodzynki, kandyzowana skórka pomarańczowa, orzechy czy suszone owoce. Całość musi być idealnie zwarta i wilgotna, by dobrze rozsmarowała się po cieście, nie kruszyła się i rozpływała się w ustach. Co zrobić, żeby masa makowa była wilgotna?

Przede wszystkim mak musi być dobrze namoczony przed zmieleniem. Oprócz tego, warto dosłodzić masę większą ilością miodu zamiast cukru, który nada jej więcej wilgoci i podkręci jej smak. Natomiast tuż przed wykorzystaniem masy makowej do ciasta, można dodać do niej ubitą pianę z białek, która doskonale zwiąże składniki i pomoże uzyskać odpowiednią, zwartą konsystencję. Poniżej przedstawiamy, jak wykorzystać te triki podczas przygotowania masy na makowiec.

Jak zrobić masę na makowiec? Potrzebne składniki

Makowiec z dobrze zrobioną masą rozpływa się w ustach

Oto składniki, które będą nam potrzebne:

500 gramów suchego maku,

150 gramów brązowego cukru,

trzy łyżki miodu,

100 gramów rodzynek,

50 gramów orzechów włoskich,

dwie łyżki aromatu migdałowego,

jedna łyżeczka cynamonu w proszku,

pół szklanki kandyzowanej skórki pomarańczowej,

jedna łyżka masła (powinno być w temperaturze pokojowej).

Jak zrobić idealną masę makową? Sposób przygotowania

Do masy makowej idealnie pasują rodzynki, migdały czy orzechy.

Mak zalewamy wodą (powinna pokryć wszystkie ziarna), gotujemy przez 15 minut na małym ogniu i zostawiamy do wystygnięcia. Następnie odsączamy z nadmiaru wody przez sitko i odstawiamy na kilka godzin lub całą noc. Mielimy mak dwukrotnie używając drobnego sitka. Do przygotowania masy makowej możemy również użyć dostępnego w sklepach gotowego zmielonego maku. Wystarczy go jedynie zalać wrzątkiem i wystudzić, a następnie odcisnąć z nadmiaru wody. Do maku dodajemy pozostałe składniki i dokładnie mieszamy całość. Do masy możemy dodać posiekane migdały lub suszone owoce. Przed wykorzystaniem masy do wypieków należy połączyć ją z ubitymi białkami (można również z całymi jajkami, w zależności od przepisu). Warto wiedzieć, że na masę o wadze 500 gramów potrzeba sześć ubitych na sztywną pianę białek. Ten trik sprawi, że masa nie będzie odstawać od ciasta.

* Masę makową możemy przechowywać około pięciu dni w lodówce (tylko bez białek) lub mrozić.

Powodzenia w przygotowaniu!

