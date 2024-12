Co zrobić, aby sernik królewski wyszedł idealny?

Sernik królewski wymaga uwagi. Jeden zły ruch i możemy zapomnieć o pysznym cieście. Zanim zabierzemy się do pieczenia, kilka ważny wskazówek, które stosują najlepsi cukiernicy. Zacznijmy od składników. Tutaj należy zwrócić uwagę na twaróg i masło. Używaj twarogu najlepiej trzykrotnie mielonego lub twarogu z wiaderka, ale tylko takiego, który ma naturalny skład. Masło natomiast powinno być świeże i wysokiej jakości.

Drugi ważny punkt, to etap związany z przygotowaniem ciasta. Schłodź kruche ciasto przed pieczeniem. Po zagnieceniu włóż je do lodówki na co najmniej 30 minut - dzięki temu będzie łatwiej je zetrzeć na tarce i zachowa kruchość.