Serniki z kruchą bezą

Są delikatne, aksamitne i kusząco pachną. Zaskoczą cię niebanalnym smakiem i zachwycą wyglądem – będą idealne na rodzinne uroczystości i towarzyskie spotkania.

Zdjęcie Ciasto z pomarańczą /123RF/PICSEL

Pomarańczowy ze złotą rosą

Składniki dla: 16 porcji Składniki - masa serowa 1 kg mielonego twarogu

6 jajek

1 szkl. drobnego cukru

2 torebki cukru wanilinowego

2 torebki budyniu śmietankowego

3 szkl. mleka

1/2 szkl. oleju słonecznikowego

3-4 pomarańcze deserowe Składniki - beza 1 szkl. drobnego cukru

1 łyżka soku cytrynowego

Sposób przygotowania

1. Pomarańcze polej wrzącą wodą, wytrzyj, obierz ze skórki, dokładnie usuń białą wewnętrzną warstwę. Z miąższu powycinaj fileciki. Jajka rozbij, oddziel żółtka od białek. Białka wstaw do lodówki.



2. Żółtka utrzyj z cukrem i cukrem waniliowym na puszysta masę. Ciągle ucierając, dodaj porcjami twaróg. W osobnej miseczce wymieszaj mleko z proszkiem budyniowym. Wlej do masy serowej i dolej mleko i olej (masa będzie bardzo rzadka). Tortownicę owiń z zewnątrz folią aluminiową. W środku wyłóż pergaminem. Do tak przygotowanej formy wlej masę serową. Wstaw do piekarnika rozgrzanego do temperatury 180°C. Sernik piecz przez 45 minut.



3. W tym czasie białka wymieszaj z sokiem cytrynowym i 1 szkl. cukru. Ubij na sztywno. Sernik wysuń, ułóż na nim cząstki pomarańczy. Przykryj je bezą. Zmniejsz do temp. 150°C. Piecz jeszcze 15 minut. Od razu wyjmij sernik z piekarnika i wystudź. Po 1 godzinie wierzch sernika będzie pokryty złotymi kropelkami rosy.