Najgorsze połączenie na grilla. Jest silnie toksyczne dla wątroby

Często można spotkać się ze stwierdzeniem, że kiełbasa z grilla najlepiej smakuje w towarzystwie piwa. Wielu naszych rodaków uwielbia to połączenie, tymczasem dla wątroby jest ono silnie toksyczne.

Jeśli łączymy piwo z kiełbasą, bądź innym tłustym mięsem, stawiamy nie lada wyzwanie przed naszą wątrobą. Złocisty trunek należy do napojów wysokokalorycznych i powoduje odkładanie się tłuszczu trzewnego, który oblepia narządy wewnętrzne. Ponadto piwo zawiera alkohol, który nasz organizm traktuje jako truciznę, toteż wątroba zaczyna trawić go w pierwszej kolejności. Dlatego tłuszcze nasycone i zły cholesterol zawarte w mięsie nie są traktowane priorytetowo i ich nadmiar zostaje odłożony w organizmie. Trujący alkohol i ciężkostrawna kiełbasa w połączeniu działają niczym toksyna na naszą wątrobę, która może mieć duże problemy, aby sobie z nimi poradzić.



Warzywa z majonezem

Często obok grillowanego mięsa na nasze stoły trafiają sałatki ziemniaczane lub warzywne suto zalane majonezem. To także niekorzystne połączenie. Pomijając fakt, że ten biały dodatek zawiera także tłuszcz, więc w połączeniu z czerwonym mięsem stanowi tłuszczową bombę dla naszej wątroby, to jest on... słodki! W jednej łyżce kupionego w sklepie majonezu mieści się 1 gram cukru, a w przypadku wersji light aż 4 gramy! Co prawda, jeśli jemy majonez okazjonalnie, to nie będzie on dla nas szkodliwy, jednak w dużych ilościach podnosi poziom cukru we krwi. Dlatego jeśli chcemy podać do grillowanego obiadu sałatkę, najlepiej przygotować ją z oliwą lub postawić na grillowane warzywa.



