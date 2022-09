Śliwki są źródłem witamin i mikroelementów. Ich zdrowotne właściwości znane są od lat. Korzystnie wpływają m.in. na układ pokarmowy, regulują trawienie czy też zapobiegają zaparciom (więcej o właściwości śliwki przeczytasz w serwisie zdrowie.interia.pl: "Genialne dla sercowców i dbających o linię. Codziennie zjedz kilka").

Co można przygotować z tych słodkich owoców? Kompoty, dżemy i śliwkowe konfitury to nie wszystko. Ciekawą propozycją mogą być np. śliwki w occie na słodko. Przepis na ten dodatek podaje Ewa Wachowicz. A wykorzystuje do tego jedną z jej ulubionych odmian - węgierkę. - Jest bardzo smaczna jako przekąska, a jednocześnie nadaje się do robienia z niej przetworów - przyznaje. - Śliwki w occie na słodko - stanowią one idealny dodatek do mięs, pasztetów czy serów - dodaje znana restauratorka, prowadząca program "Ewa Gotuje!"

Jak przygotować śliwki w occie na słodko? Oto przepis.

Składniki na śliwki w occie

śliwki

2 szklanki wody

2 szklanki octu spirytusowego 10 proc.

2 szklanki cukru

2 łyżeczki goździków

Śliwki w occie - sposób przygotowania

Śliwki umyć ponakłuwać w kilku miejscach. Nie trzeba tego robić, jeśli śliwki pozbawiamy pestek. Przygotowane, wyparzone słoiki napełnić śliwkami. Przygotować zalewę. Do garnka wlać wodę, wsypać cukier i dodać goździki. Mieszać, aby cukier się rozpuścił doprowadzić do zagotowania. Wlać ocet, ponownie doprowadzić do wrzenia i od razu wyłączyć. Takim gorącym płynem zalać śliwki w słoikach. Słoiki pasteryzować 20 minut w temperaturze 100 stopni C.

