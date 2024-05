Choć należy do grupy warzyw, nic nie stoi na przeszkodzie, by wykorzystywać rabarbar także do nieco słodszych propozycji. Kruche tarty, ciasta ucierane, drożdżowe czy niewielkie ciasteczka idealnie smakują z kwaskowatym posmakiem dorodnego rabarbaru. Z kilku łodyg w prosty sposób wyczarujemy esencjonalny kompot lub orzeźwiającą lemoniadę.