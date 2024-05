Okazuje się, że sprawa nie jest całkowicie jednoznaczna. W większości krajów świata zaliczany jest do grona warzyw. Wyjątkiem jest USA. W 1947 roku nowojorski sąd oficjalnie zadecydował, że skoro rabarbar jest przetwarzany jak owoc, za taki powinien być uznawany w świetle formalnych regulacji i prawa podatkowego. W Stanach Zjednoczonych funkcjonuje więc jako owoc.

W maju i czerwcu rabarbar jest najbardziej dorodny i najsmaczniejszy. Jego kwaśny smak sprawia, że jest chętnie używany do słodkich deserów, aby nieco przełamać ich charakter, a także zapewnić przyjemne odświeżenie kubkom smakowym. Zaleca się jadać łodygi (a dokładniej rzecz ujmując — ogonki liściowe), które liczą od trzech do pięciu tygodni. Zwróć uwagę na jeszcze jeden detal. Im rabarbar bardziej czerwony, tym słodszy.

Oto zagwozdka, z którą borykają się zwłaszcza początkujący kucharze, którzy dopiero stawiają swoje pierwsze kroki w kuchni lub wcześniej nie mieli do czynienia z samodzielnym przygotowaniem warzywa. Mamy dobrą wiadomość — nie ma z nim wiele roboty. Łodyg młodego rabarbaru nie trzeba obierać . Jeśli jednak masz od czynienia z nieco starszym egzemplarzem, konieczne może być ściągnięcie włóknistej skórki.

Porada kulinarna: Jeśli zamierzasz przygotować kompot z rabarbaru , nie obieraj go ze skórki. Dzięki niej napój będzie miał intensywniejszy smak i piękny różowy kolor.

Tęsknisz za jego walorami prawie przez cały rok, w związku z tym zastanawiasz się, czy rabarbar można mrozić? Na szczęście odpowiedź na to pytanie jest pozytywna. Włożenie sezonowego warzywa do zamrażarki pozwoli zachować smaki wiosny i lata na dłużej. Jak to zrobić poprawnie?