Smalec wegetariański

Dla niektórych takie smarowidło to smalec, ale w cudzysłowie. Nie da się jednak zaprzeczyć, że wygląda jak ten prawdziwy, jest od niego zdrowszy, mniej kaloryczny, a prawdopodobnie też smaczniejszy.

Zdjęcie Zasmakuje też miłośnikom "oryginału" /123RF/PICSEL

Składniki 1 puszka białej fasoli (lub 100 g fasoli ugotowanej)

1 cebula

1 jabłko

1 ząbek czosnku

majeranek

tymianek

lubczyk

sól, pieprz

2 łyżki oliwy

Obieramy cebulę, kroimy jak najdrobniej, obieramy jabłko i ścieramy je na małych oczkach tarki.



Na patelni rozgrzewamy łyżkę oliwy, smażymy cebulę z jabłkiem ok. 3 minut, cały czas mieszamy. Fasolę (tę z puszki odcedzamy) przekładamy do wysokiego naczynia, dodajemy podsmażoną zawartość patelni, przyprawy i łyżkę oliwy. Miksujemy całość do czasu połączenia się składników.