Sposoby na skrystalizowany miód

Naturalny miód może występować w postaci płynnej (zwykle najbardziej pożądanej przez konsumenta) oraz skrystalizowanej. Ta druga nie świadczy o gorszej jakości produktu i jest stanem normalnym, ale sprawia, że jednak zdecydowanie trudniej rozsmarowywać produkt. Na szczęście miód można "upłynnić" łatwo i szybko.

Miód w płynnej postaci jest bardziej "poręczny", a zdaniem wielu po prostu smaczniejszy

Najszybsze

Najprostszy patent to kąpiel wodna. Wystarczy, że zagotujesz wodę, lekko ją przestudzisz (woda ma być gorąca, ale nie wrząca) i wlejesz do miski. Do tej samej miski wkładasz zakręcony słoik z miodem i pozwalasz mu tam pozostać ok. 10 minut. Po tym czasie słód powinien być już przyjemnie rozpuszczony.

Drugi sposób wymaga wykorzystania kuchenki mikrofalowej. Aby rozpuścić miód, odkręcony słoik z nim w środku wstawiasz do kuchenki mikrofalowej i podgrzewasz w kilku seriach po 30 sekund, aż do całkowitego rozpuszczenia.

Najzdrowszy

Wysoka temperatura szybko rozpuści miód, ale pozbawi go w dużej mierze wartości odżywczych, dlatego jeśli nie zależy ci na natychmiastowym rezultacie, spróbuj metody łagodniejszej. Podziel zawartość jednego miodowego słoika na kilka mniejszych i zanurz je w ciepłej wodzie (o temp. ok. 40 stopni Celsjusza) - kontroluj temperaturę wody, bo będzie szybko stygła. Miód rozpuści się wolniej, za to zachowa swoje cenne właściwości.