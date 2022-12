Spis treści: 01 Jak zaplanować przygotowania do świąt? Zacznij od tego

02 Tydzień przed świętami. Pierniki, pierogi i ryby

03 Cztery dni przed wigilią. Zrób to teraz, a potem sobie podziękujesz

04 Dwa dni przed wigilią. Rozpocznij od śledzi, skończ na ciastach

05 Dzień przed wigilią. Zrób to 23 grudnia

06 Wigilia: 24 grudnia. Ostateczne przygotowania

Jak zaplanować przygotowania do świąt? Zacznij od tego

Święta Bożego Narodzenia są magicznym czasem, będąc jednocześnie najważniejszym kulinarnym wydarzeniem roku. Czas przed wigilią warto dobrze rozplanować. Odkładanie organizacji świąt na ostatni moment może nie tylko skutkować kulinarną katastrofą, ale sprawi również, iż zasiądziemy do kolacji wigilijnej zmęczeni i rozdrażnieni. Oto kalendarz, dzięki któremu świąteczne przygotowania odbędą się bez stresu.

Podstawą jest odpowiedni plan działania. Na początku warto skupić się na zakupach. Na kilkanaście dni przed świętami dokładnie zaplanujmy świąteczne menu oraz rozpiszmy listę produktów, które są niezbędne do przygotowania poszczególnych dań. Podzielmy je na te, które możemy kupić wcześniej oraz te, których zakup możliwy jest tuż przed świętami. Wybierzmy się na zakupy. Jeśli mamy w planach zakup mrożonych ryb, właśnie teraz jest na to najlepszy moment.

Tydzień przed świętami. Pierniki, pierogi i ryby

Na około dziesięć dni przed świętami zabierzmy się za przygotowywanie pierniczków, które kolejno zamkniemy w słojach lub szczelnych pudełkach, gdzie będą kruszeć. Później pozostanie nam już jedynie lukrowanie. W tym momencie warto również nastawić ciasto na staropolski piernik i zostawić go w chłodnym miejscu. To także idealny czas na przygotowanie domowych łazanek, które trafią kolejno do kapusty czy zupy grzybowej. Dokładnie je wysuszmy, a następnie zamknijmy w słoju. Będą czekać na swoją kolej.

Na tydzień przed świętami, czyli w okolicach 18 grudnia warto rozpocząć przygotowania mącznych produktów - pierogów z grzybami oraz z kapustą i uszek. Kolejno zamroźmy je i wyciągnijmy dopiero w dzień wigilii. Jeśli mamy w planach upieczenie domowego chleba, to właściwy moment, aby przygotować na niego zakwas. W tym momencie warto także przygotować zakwas z buraków na barszcz.

Osoby, które planują przygotowanie staropolskiego piernika właśnie teraz, powinny upiec do niego spody, a następnie przełożyć. Kolejno zawinąć w papier i obciążyć książką. Nie należy polewać go jeszcze czekoladą. Tę czynność wykonajmy dopiero tuż przed samymi świętami.

Zdjęcie Na tydzień przed świętami warto rozpocząć przygotowania pierogów i uszek / 123RF/PICSEL

Cztery dni przed wigilią. Zrób to teraz, a potem sobie podziękujesz

Na cztery dni przed wigilią, czyli w okolicach 20 grudnia, upieczmy kruche ciasteczka oraz pierniczki, które kolejno zawisną na choince. Muszą one bowiem być nieco twardsze niż te, które potem zjemy. Jeśli jeszcze nie przygotowaliśmy masy makowej, to odpowiedni czas aby nastawić mak na noc do moczenia.

W tym czasie warto także zwrócić większą uwagę na mięsa. Należy je natrzeć przyprawami i przechowywać w lodówce. Ugotujmy również i zmielmy mięsa na pasztety. Jeśli kupiliśmy solone śledzie, to także odpowiedni moment do rozpoczęcia namaczania.

W okolicach 21 grudnia rozpocznijmy dekorowanie pierników i pieczenie keksów. Teraz warto także zalać suszone grzyby wodą.

Dwa dni przed wigilią. Rozpocznij od śledzi, skończ na ciastach

Na dwa dni przed wigilią, a więc 22 grudnia, przyłóżmy szczególną wagę do przygotowania śledzi. Kolejno przechowujmy je w chłodnym miejscu. Upieczmy mięsa i namoczmy groch do wigilijnej kapusty.

22 grudnia jest również odpowiednim czasem na przygotowanie ćwikły z chrzanem oraz upieczenie wszelkich ciast: makowca czy sernika, a także szybkiego piernika, jeśli zapomnieliśmy o tym staropolskim. Jeśli nie, właśnie teraz zakończmy jego przygotowywanie, czyli dokładnie polejmy czekoladą.

Dzień przed wigilią. Zrób to 23 grudnia

Dzień przed wigilią jest najważniejszym podczas całotygodniowych przygotowań. 23 grudnia rozpocznijmy od upieczenia chleba. Tego dnia robimy również galarety, kutię oraz gotujemy kompot z suszu. Następnie rozpoczynamy przygotowania wigilijnej kapusty z grochem oraz barszczu na zakwasie.

Sięgamy po rybę, z której przygotujemy rybę po grecku. Oczyszczamy również karpia, którego dzielimy na porcje, oprószamy solą i pieprzem i odkładamy do lodówki. Gotujemy warzywa na sałatkę jarzynową, które następnie kroimy. Jeśli nie chcemy wrzucać zamrożonych pierogów i uszek wprost do wrzątku można je właśnie teraz wyciągnąć z zamrażarki i wsadzić na noc do lodówki, gdzie powoli się rozmrożą.

Zdjęcie Barszcz przygotujmy już w dzień wigilii / Arkadiusz Ziolek / East News

Wigilia: 24 grudnia. Ostateczne przygotowania

Dzień rozpoczynamy od ugotowania wigilijnych zup: grzybowej, rybnej czy barszczu. Smażymy karpia, aby był jak najświeższy. Pieczemy mięsa na świąteczny obiad oraz przygotowujemy sałatki: jarzynową czy śledziową.

Zgodnie z tradycją właśnie tego dnia powinniśmy również ubrać choinkę. Tę czynność warto jednak wykonać wcześniej zarówno po to, aby zyskać w wigilię nieco więcej czasu, ale również, żeby nacieszyć wzrok świątecznym drzewkiem. Po południu przygotujmy i nakryjmy wigilijny stół.

Pamiętajmy jednak, że nie warto być za wszelką cenę perfekcyjnym. Jeśli nie uda nam się przygotować kilku posiłków, z pewnością nie zrujnujemy przez to całych świąt. W wigilię najważniejsza jest bowiem przyjemna, rodzinna i świąteczna atmosfera.

