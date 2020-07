Treściwa, konkretna, gęsta zupa mięsna zaspokoi każdy głód. Do tego doskonale smakuje. Można ją także podać na wykwintny obiad niedzielny, z pewnością zachwyci domowników.

Zdjęcie Zupa dobrze smakuje z dodatkiem pieczywa /123RF/PICSEL

Składniki 500 g mięsa wieprzowego

10-12 większych pieczarek

1 cebula

2 ząbki czosnku

1 czerwona papryka

3 ziemniaki

1 tacka włoszczyzny

2 czubate łyżki koncentratu pomidorowego

sól, pieprz, majeranek, tymianek, papryka ostra i słodka

2 liście laurowe

2 ziarenka ziela angielskiego

olej do smażenia

1. Warzywa z tacki oczyszczamy, obieramy, kroimy i gotujemy w 1,2 l wody ok. 40 min. Pod koniec gotowania doprawiamy.



2. Gdy bulion się gotuje, na patelni rozgrzewamy olej, dodajemy oczyszczone mięso pokrojone w kostkę i smażymy. Dodajemy drobno pokrojoną cebulę i ząbki czosnku, smażymy wszystko razem często mieszając, aż cebula się zeszkli.



3. Zawartość patelni dodajemy do bulionu, gotujemy pod przykryciem ok. godziny, w razie potrzeby dolewamy wodę.



4. Obieramy ziemniaki, paprykę kroimy dość drobno, a pieczarki w plasterki. Dodajemy wszystko do zupy, dodajemy wszystkie przyprawy, dwie łyżki koncentratu, gotujemy całość, aż ziemniaki będą miękkie. Zupa powinna być dość gęsta.