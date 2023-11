Spis treści: 01 Jakie składniki są potrzebne do łazanek?

02 Przyprawy do łazanek - jakich użyć?

03 Jak zrobić dobre łazanki z kapustą? Tradycyjny przepis

Jakie składniki są potrzebne do łazanek?

Sekretem udanych łazanek jest przede wszystkim domowy makaron. Zanim jednak powstanie, warto wiedzieć, jaki typ mąki wybrać w sklepie. Doświadczeni kucharze polecają, by używać przede wszystkim mąki 00, czyli bardzo drobno zmielonej i z wysoką zawartością glutenu. To właśnie ten składnik sprawi, że gotowy makaron nabierze pożądanej sprężystości. Jeśli jednak nie planujemy własnoręcznego wyrabiania ciasta na makaron, zdecydujmy się na kupny dobrej jakości o rozmiarze ok. 2,5 na 2,5 cm.

Z czego można zrobić łazanki? Farsz składa się przede wszystkim z kiszonej kapusty oraz suszonych grzybów. Świetnie sprawdzą się przede wszystkim borowiki, maślaki oraz podgrzybki. Idealnie byłoby użyć własnoręcznie zebranych i ususzonych, jednak szybko zastąpimy je kupionymi w sprawdzonym źródle. W sezonie możemy postawić na świeże okazy, których warto dodać o wiele więcej niż suszonych, gdyż mają nieco mniej intensywny smak. Jeśli nasz żołądek nie radzi sobie z grzybami leśnymi, zastąpmy je dostępnymi przez cały rok pieczarkami.

Co dom, to obyczaj, zatem nic nie stoi na przeszkodzie, by po swojemu modyfikować tradycyjne receptury. Łazanki nie stanowią tutaj wyjątku. Zamiast sięgać po worek kiszonej kapusty, możemy do nadzienia poszatkować świeżą i delikatnie słodką białą kapustę. Odrobiny szaleństwa daniu doda także barwna czerwona kapusta. W jaki sposób ją przygotować? Zaczynamy od oczyszczenia z wierzchnich liści, a następnie myjemy i suszymy ręcznikami papierowymi. Teraz wystarczy tylko drobno ją poszatkować, ugotować w osolonej wodzie i połączyć z grzybami.

Przyprawy do łazanek - jakich użyć?

Zdjęcie Dobrze dobrane przyprawy podbiją smak łazanek / 123RF/PICSEL

Podczas przygotowywania domowych łazanek, kluczową rolę w nadaniu im odpowiedniego smaku odgrywają trzy przyprawy. Pod ręką osób wprawionych w sztuce kulinarnej nie może zabraknąć liści laurowych, ziela angielskiego oraz majeranku. Połączenie to doskonale podbija intensywny smak kapusty, dlatego dodajemy je na etapie gotowania. Parujące i niezwykle aromatyczne danie, tuż po przełożeniu na talerz, doprawiamy świeżo mielonym czarnym pieprzem i odrobiną soli. Jakie przyprawy dodatkowo wzmocnią walory smakowe dania? Za ciekawy dodatek uważa się świeży lub mielony kminek, a także owoce jałowca.

Jak zrobić dobre łazanki z kapustą? Tradycyjny przepis

Składniki:

400 g mąki pszennej

3 jajka

80 ml wody

200 g suszonych grzybów

400 g kapusty kiszonej

2 liście laurowe

15 g smalcu

szczypta soli i pieprzu

Przygotowanie:

Gotowanie zaczynamy od wyrobienia ciasta na domowy makaron. Mąkę przesiewamy do miski, dodajemy wodę, jajka i szczyptę soli. Całość zagniatamy i rozwałkowujemy na cienki kwadrat. Tak przygotowane ciasto kroimy w paski, a następnie każdy pasek w małe kwadraty. Gotujemy w dobrze osolonej wodzie przez ok. 3 minuty od wypłynięcia. Następny etap pracy nad łazankami należy do grzybów. Suszone przekładamy do miseczki, zalewamy wodą i pozostawiamy na 15 minut. Po tym czasie odsączamy i drobno kroimy. Kapustę kiszoną odciskamy z nadmiaru zalewy, delikatnie płuczemy i drobno siekamy. Przekładamy do garnka, dodajemy liście laurowe, zalewamy 1 szklanką wody i gotujemy przez 20 minut. Na patelni rozgrzewamy smalec, dodajemy kapustę, grzyby i makaron. Składniki przesmażamy przez 2-3 minuty, a na koniec oprószamy pieprzem. Danie podajemy na ciepło, tuż po przygotowaniu. Smacznego!

