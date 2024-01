Szukasz przepisu na lekką, ale pożywną kolację? Już nie musisz

Serek wiejski to jeden z tych produktów spożywczych, po który od lat bardzo chętnie sięgają miliony Polaków. Można zajadać się nim na wiele sposobów – m.in. na słodko, słono, z dodatkiem konfitury, rzodkiewki lub szczypiorku. Serek wiejski to również świetna opcja na zdrową i lekkostrawną kolację. Co zrobić, by smakował jeszcze lepiej?