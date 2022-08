Spis treści: 01 Dlaczego masa na placki ziemniaczane ciemnieje?

02 Placki ziemniaczane. Dodaj ten składnik, a nie ściemnieją

03 Pyszne placki ziemniaczane - przepis

Placki ziemniaczane to prosta i ciesząca się w Polsce ogromną popularnością potrawa. Najlepsze to takie, które są chrupiące, a wewnątrz soczyste i miękkie. Zdarza się jednak, że w trakcie ich przygotowywania masa na placki ciemnieje. Jak temu zapobiec? Istnieje bardzo prosty trik, który od zawsze stosowały nasze babcie.

Dlaczego masa na placki ziemniaczane ciemnieje?

Zdjęcie Placki ziemniaczane to sposób na szybki i pyszny obiad / 123RF/PICSEL

Masa na placki ziemniaczane ciemnieje, ponieważ surowe ziemniaki reagują z powietrzem. To naturalny proces i wcale nie świadczy o tym, że przygotowujemy danie z ziemniaków o wątpliwej jakości.

Chociaż ciemnienie masy nie ma żadnego wpływu na docelowy smak placków, to ciemna masa raczej nie wygląda zbyt apetycznie.

Placki ziemniaczane. Dodaj ten składnik, a nie ściemnieją

Zdjęcie Placki ziemniaczane - ten przepis sprawi, że szybko znikną z talerza! / 123RF/PICSEL

Co zrobić, aby masa na placki ziemniaczane nie ściemniała? To proste. Do surowej masy należy dodać łyżkę śmietany lub jogurtu naturalnego.

Dzięki temu masa na placki będzie nadal wyglądała apetycznie, a placki nie będą ciemniejsze. Jeżeli chcemy wykorzystać startą masę dopiero za kilka godzin, starte ziemniaki najlepiej posypać mąką, przykryć ściereczką i włożyć do lodówki. Dzięki temu masa będzie wolniej ciemniała.

Pyszne placki ziemniaczane - przepis

Zdjęcie Placki ziemniaczane - złociste i chrupiące! / 123RF/PICSEL

Nie masz pomysłu na szybki obiad? Placki ziemniaczane to idealna propozycja na pyszny i sycący posiłek, który zadowoli wszystkich domowników. Najlepsze placki to takie, które z wierzchu są chrupiące, a w środku miękkie. Placki ziemniaczane według poniższego przepisu z pewnością szybko znikną z talerzy. Do przygotowanej masy dodajmy łyżkę śmietany, dzięki czemu masa nie ściemnieje.

Składniki:

1 kg ziemniaków

1 cebula

1 jajko

łyżka mąki pszennej

łyżeczka soli

4 łyżeczki cukru

pieprz

olej rzepakowy

Sposób przygotowania:

Ziemniaki umyj i obierz, a następnie zetrzyj na niewielkich oczkach tarki, Cebulę również zetrzyj na niewielkich oczkach tarki, Wbij do miski jajko, cukier, mąkę, sól i szczyptę pieprzu, Wymieszaj wszystkie składniki, Na patelnię wlej olej. Jego ilość musi przykryć całe jej dno, Porcje na placki nakładaj łyżką, Usmażone placki zyskają złocisty odcień.

Aby pozbyć się nadmiaru tłuszczu, możesz zastosować prosty trik - usmażone placki połóż na ręczniku papierowym, aby obciekły z nadmiaru oleju.

