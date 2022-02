Cebula, a właściwie cebula czosnek, bo tak brzmi właściwa nazwa botaniczna tego warzywa, jest gatunkiem należącym do rodzaju czosnek. Warzywa te łączy wiele wspólnych właściwości. Oba cechuje charakterystyczny "ostry" aromat. Obu również przypisuje się działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne i przeciwwirusowe.

Cebula od wieków doceniana jest zarówno ze względu na swoje walory smakowe, jak i właściwości lecznicze. Niektórzy naukowcy są zdania, że to warzywo może być jedną z przyczyn występowania tzw. paradoksu francuskiego, według którego populacja francuska, w porównaniu z innymi krajami europejskimi, znacznie rzadziej zapada na miażdżycę oraz choroby serca, pomimo niezdrowej diety bogatej w tłuszcze nasycone. Dobroczynne właściwości cebuli - które miałyby chronić zakochanych w tym warzywie Francuzów - wynikają w dużej mierze z działania przeciwutleniaczy oraz związków siarki.

Reklama

Cebula: właściwości

To popularne warzywo jest źródłem wapnia, magnezu, potasu, żelaza, fosforu, cynku, miedzi, a także selenu. Cebula zawiera witaminy z grupy B oraz witaminę C. Jednak najważniejszą substancją, która znajduje się w cebuli, jest allicyna, czyli związek o silnym działaniu bakteriobójczym. To właśnie dzięki niej cebuli przypisuje się właściwości przeciwwirusowe i poleca się ją przy pierwszych objawach przeziębienia i grypy - podobnie jest w przypadku czosnku.

Cebula jest doskonałym źródłem nie tylko fitochemikaliów (allicyna), ale także flawonoidów. Badania wykazały, że te korzystne dla zdrowia związki o niezwykle bogatym działaniu mogą między innymi zmniejszyć ryzyko choroby Parkinsona, chorób układu krążenia, a także udaru mózgu. Raport opublikowany w 2005 roku w magazynie Journal of Agricultural and Food Chemistry dowodzi, że najwięcej flawonoidów znajduje się w zewnętrznych warstwach cebuli. Dlatego właśnie zaleca się, aby podczas obierania warzywa usuwać jak najmniej jadalnej części.

Zdjęcie Liczne badania wskazują, że zawarte w cebuli witaminy i związki mogą przyczynić się do zahamowania rozprzestrzenianie się komórek rakowych / 123RF/PICSEL

Niemniej ważnym związkiem, który znajduje się w cebuli i korzystnie wpływa na nasze zdrowie jest kwercetyna. Centrum Medycznego Uniwersytetu Maryland potwierdziło, że ten przeciwutleniacz neutralizuje szkodliwy wpływ wolnych rodników. Zmniejsza również ryzyko zachorowania na raka prostaty i korzystnie wpływa na pęcherz.

Cebula zmniejsza ryzyko raka?

Liczne badania wskazują, że zawarte w cebuli witaminy i związki mogą przyczynić się do zahamowania rozprzestrzenianie się komórek rakowych. Według World’s Healthiest Foods spożywanie od jednej do siedmiu porcji cebuli tygodniowo pomaga zmniejszyć ryzyko raka jelita grubego, raka krtani oraz raka jajnika. Ta sama publikacja donosi, że spożywanie kilku porcji cebuli dziennie znacząco zmniejsza ryzyko zachorowania również na raka jamy ustnej oraz raka przełyku.

Związkiem, dzięki któremu cebula powinna znaleźć się z diecie przeciwnowotworowej, jest wspomniana wcześniej kwercetyna. Badania przeprowadzone w Centrum Medycznym Uniwersytetu Maryland potwierdzają, że kwercetyna może hamować podziały komórkowe i indukować apoptozę w wielu liniach komórkowych.

Zdjęcie Polacy często używają cebuli w kuchni. To ważny składnik wielu tradycyjnych dań / 123RF/PICSEL

Cebula a nadciśnienie

Regularne spożywanie cebuli skutecznie obniża ciśnienie krwi, a w związku z tym zmniejsza ryzyko wystąpienia: choroby wieńcowej, zawału oraz udaru. Wszystko dzięki wspomnianej allicynie.

Związek ten obniża również poziom "złego" cholesterolu LDL i zapobiega gromadzeniu się go w tkankach, jednocześnie zapobiegając miażdżycy. Zawarta w cebuli allicyna podwyższa także stężenie "dobrego" cholesterolu HDL.

Cebula a cukrzyca

Cebula jest doskonałym źródłem chromu. Ten związek pełni niezwykle ważną rolę w utrzymaniu prawidłowego poziomu cukru we krwi. Dietetycy i lekarze zaznaczają, że osoby z podwyższonym poziomem glukozy oraz pacjenci chorujący na cukrzycę powinni spożywać produkty bogate w chrom, w tym cebulę.

Ponadto sok z cebuli wzmacnia działanie metforminy, a więc leku przeciwcukrzycowego. Ekstrakt z tego warzywa często podawany diabetykom wraz z pokarmem. Spożywanie jednej cebuli dziennie może być świetnym sposobem na uzupełnienie terapii cukrzycy!

Zdjęcie Cebula jest bardzo wszechstronnym i wyjątkowo zdrowym warzywem. Poddana obróbce termicznej nie traci właściwości / 123RF/PICSEL

Cebula nie dla wszystkich? Kto powinien na nią uważać?

Kto, mimo prozdrowotnych właściwości cebuli, nie powinien się nią zajadać? Jedzenie cebuli odradza się głównie osobom cierpiącym na przewlekłe choroby wątroby, ponieważ może ją przeciążać, oraz nerek. Uważać na to warzywo powinni pacjenci chorujący na zapalenie jelit oraz refluks żołądkowo-przełykowy. Nie poleca się także spożywania cebuli w przypadku chorób serca.

Ponadto cebula jest bardzo szkodliwa dla zwierząt. Pod żadnym pozorem nie można karmić nią psów oraz kotów.

***

Przeczytaj również:



Czosnek: Kto nie powinien go spożywać?

Nie tylko do barszczu. Jak zrobić i pić zakwas z buraków?

Masz za wysoki cholesterol? Wykonuj ten prosty "test ręki"!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Ewa gotuje”: Cebula w occie jabłkowym Polsat